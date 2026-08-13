Trump dice no confía en Irán y asegura que EU controla Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no confía en Irán.

«No confío en Irán. ¿Por qué? ¿Acaso estás diciendo que confío en Irán? Soy la última persona en confiar en Irán. Me han mentido constantemente», manifestó.

El mandatario subrayó además que es Estados Unidos, y no Irán, quien controla el estrecho de Ormuz. «Tenemos control total. Es nuestro», aseguró, al señalar que Washington se encuentra «en una posición muy buena».

Al referirse a posibles ataques iraníes contra embarcaciones en esa vía marítima, advirtió que «en algún momento, quizás hagan algo y entonces serán eliminados».

El lunes, Trump ya había asegurado que el estrecho «está ahora abierto» y que la única instancia que tiene el control es la Armada estadounidense, que mantiene «un bloqueo» contra puertos iraníes que «ha sido infalible».

Afirmó que será Washington quien decida quién puede transitar por allí.

El pasado 8 de julio, Trump dio por terminado el alto el fuego alcanzado la noche del 17 al 18 de junio, tras lo cual fuerzas estadounidenses lanzaron varios ataques contra Irán.

Washington acusó a Teherán de atacar buques comerciales en Ormuz, mientras Irán denunció violaciones de EE.UU. al memorándum de entendimiento y respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

La semana pasada, Trump aseguró que EE.UU. mantiene un perfil bajo en las negociaciones con Irán y que por ahora apuesta por la presión económica en lugar de una nueva ofensiva militar.

Medios estadounidenses señalan que Washington podría buscar poner fin al conflicto sin alcanzar un acuerdo nuclear, como planeaba inicialmente, y que ahora se centra únicamente en el estrecho de Ormuz, cuya reapertura Irán condiciona a cambios en el comportamiento de EE.UU.