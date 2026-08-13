Decenas acuden presentación libro sobre crisis RD de 1994

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SANTO DOMINGO.— Un centenar de personas asistió en la Biblioteca Nacional al acto de presentación del libro “Crisis de 1994, punto de inflexión de la política dominicana”, autoría de Héctor Rodríguez Pimentel.

El autor -dirigente político, ingeniero químico y actual comentarista radial- dijo que la crisis política, electoral y geopolítica que vivió la República Dominicana en 1994 pudo ser superada gracias, fundamentalmente, a la madurez política exhibida por el liderazgo nacional de la época, encabezado por el entonces presidente Joaquín Balaguer y el líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez.

Afirmó que ambos dirigentes, pese a las profundas diferencias y confrontaciones que los separaban, fueron capaces de entender la gravedad del momento y colocaron la preservación de la paz y la institucionalidad democrática por encima de sus intereses políticos inmediatos.

«La disposición de Balaguer y Peña Gómez para dialogar y buscar una salida negociada evitó que la confrontación poselectoral desembocara en hechos de sangre y en un quiebre de la institucionalidad democrática dominicana», sostuvo.

Opinó que la actitud de los dos líderes contribuyó de manera decisiva a abrir el camino hacia una solución dominicana de la crisis, la cual -de haberse prolongado sin una salida política- podía desembocar en «una intervención militar de los Estados Unidos que habría representado un grave menoscabo de la soberanía nacional».

La presentación incluyó un análisis de la obra por un panel integrado por el periodista y escritor Miguel Guerrero, el historiador y presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, y la abogada Carmen Imbert Brugal, quienes abordaron desde diferentes perspectivas el contenido y la significación histórica del libro.

jpm-am