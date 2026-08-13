Peligra mural Vela Zanetti en el hospital Salvador B. Gautier

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No solo están con algún nivel de riesgo, en la actualidad, los murales de José Vela Zanetti en la iglesia católica de San Cristóbal, sino que también peligra la pintura del artista en el hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

Se teme que los trabajos de remozamiento de ese centro de salud, iniciados hace pocas semanas, afecten el mural que a principio de la década del 50 materializó el español en el salón de directores del mismo.

De hecho, un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Cultura –el Centro Nacional de Conservación de Obras de Arte y Documentos (Cecanod)- ha detectado desde hace tiempo que esa obra presenta signos de deterioro por distintas razones, entre ellas filtraciones de agua.

La labor principal de Cenanod es curar, proteger, restaurar y rescatar los bienes culturales muebles, obras de arte y documentos históricos del país. Pero, lamentablemente, no cuenta con recursos económicos propios para ejecutar las tareas en el terreno.

Se supo que Cenanod rindió su informe sobre la situación del mural en el que fue durante buen tiempo, desde la Era de Trujillo, el principal centro asistencial del país, en los últimos años en notable decaimiento. Pero obtener detalles del documento ha sido imposible.

El mural en el hospital, inaugurado en 1951, se denomina “La protección de la familia”. Fue realizado bajo la técnica de pintura mural a la caseína, de gran durabilidad.

“En este hospital reposa uno de los pocos murales de José Vela Zanetti que se conserva en su estado original, libre de intervenciones o alteraciones. Esta obra es una pieza clave: constituye un patrón de referencia fundamental sobre la paleta de colores, la textura y la técnica original del maestro español para cualquier restauración futura o recuperación de restauraciones desafortunadas en el país”, publicó hace poco el portal Memoria y Cultura.

“Exigimos al Ministerio de Cultura y a las autoridades de salud que intervengan de inmediato para proteger, aislar y salvaguardar este mural durante los trabajos de infraestructura”, insistió Memoria y Cultura.

San Cristóbal

Mientras tanto, desde San Cristóbal se ha comunicado que ninguna acción concreta se ha ejecutado dos meses después de publicarse que la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, declarada oficialmente patrimonio nacional y considerada “la capilla sixtina del Caribe”, sufre filtraciones de agua considerables y sus puertas están dañadas y necesitan ser sustituidas.

El templo, situado frente al llamado parque Piedras Vivas -en el centro de la ciudad- fue inaugurado en 1949 y tiene en su techo interior impresionantes murales del pintor español José Vela Zanetti que por las filtraciones están en riesgo de ser afectados.

Vela Zanetti vivió en República Dominicana desde 1939 hasta 1960. Durante este tiempo, pintó más de 100 murales monumentales en edificios públicos, religiosos y culturales, y llegó a ser director de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

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