Colombia autoriza EU a operar militarmente en su territorio

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CIUDAD DE PANAMÁ.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles en Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano ha autorizado a Washington a realizar operaciones militares conjuntas en su territorio dentro de la lucha contra el narcotráfico y el «narcoterrorismo».

El anuncio fue hecho durante un foro de la Americas Counter-Cartel Coalition (A3C), la alianza antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump que, según Hegseth, ya agrupa a 19 países de la región, entre ellos Argentina, El Salvador, Ecuador y Honduras.

Según el jefe del Pentágono, el acuerdo representa un giro radical en la política de seguridad colombiana, que pasaría del enfoque de «paz total» a la confrontación militar directa contra las estructuras del narcotráfico.

La decisión se anuncia días después de la toma de posesión del abogado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, en una ceremonia celebrada el pasado viernes en un regimiento militar.

En su discurso de investidura, De la Espriella adelantó que enfrentaría «sin tregua» al narcoterrorismo y a cualquier organización criminal, descartando cualquier vía de negociación con los grupos armados que operan en el país.

ALCANCE DEL ACUERDO MILITAR

De acuerdo con lo expuesto por Hegseth, el entendimiento abre la puerta a que fuerzas estadounidenses participen directamente en acciones contra estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC.

Con la incorporación de Colombia, la coalición liderada por Washington suma un socio de peso en la región, en momentos en que varios gobiernos han endurecido su política de seguridad frente al narcotráfico.