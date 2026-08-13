Dólar subió 18 cts. y euro bajó 12; eran vendidos a $58.74 y $68.97

Escuchar artículo
SANTO DOMINGO.- El dólar subió 18 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$58.74.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.40
Venta: RD$58.74
EL EURO
El euro bajó 12 centavos; era vendido a RD$68.97 y comprado a RD$65.55.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza hoy, 13 de agosto de 2026, en torno a los 80.99 dólares por barril, registrando una caída cercana al 2.74% en la New York Mercantile Exchange (NYMEX) tras un fuerte incremento en los inventarios de crudo en Estados Unidos.
0 Comments
Nuevos
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios