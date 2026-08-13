Combustibles impulsan compras externas de la Rep. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- Las importaciones dominicanas de productos derivados del petróleo alcanzaron mil 831,3 millones de dólares en el primer semestre de 2026, para un crecimiento interanual del 29,2 por ciento, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística.

El comportamiento de los combustibles y otros derivados del petróleo impulsó las compras externas de materias primas, que representaron el 34,7 por ciento del valor total adquirido entre enero y junio, aunque su participación disminuyó frente al 36,6 por ciento registrado en igual período de 2025.

Dentro de las principales partidas, los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos sumaron 457,5 millones de dólares y representaron un alza de 149,8 por ciento, el mayor aumento relativo entre los cinco principales productos importados.

En contraste, las compras de gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos ascendieron a 565,6 millones de dólares, equivalentes al 3,6 por ciento del total, pero descendieron 15,4 por ciento interanual.

Las cinco principales partidas importadas —derivados del petróleo, aceites crudos de petróleo, automóviles de turismo y otros vehículos, medicamentos dosificados para la venta al por menor y gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos— acumularon cuatro mil 22,9 millones de dólares, equivalentes al 25,4 por ciento del valor total ingresado al país en el período.