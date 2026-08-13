COE amplía a 4 demarcaciones en alerta verde debido a lluvias

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SANTO DOMINGO.-El Centro de Operaciones de Emergencias amplió a cuatro las demarcaciones bajo alerta verde debido al riesgo de inundaciones por lluvias asociadas a un a vaguada y una onda tropical.

Son ellas el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

El COE recomendó a las embarcaciones frágiles y pequeñas que operan en la costa caribeña al sur/suroeste de Pedernales navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Asimismo, aconsejó a las personas que residen en lugares vulnerables que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios.

INFORME DE INDOMET

De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la mañana de este jueves han habido chubascos y aguaceros locales sobre la costa caribeña y el noreste del país,

Por la tarde, las precipitaciones se concentrarán en zonas de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, entre otras provincias de la cordillera Central y la zona fronteriza, en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que disminuirán al anochecer.

El Indomet indicó que vigila dos disturbios tropicales asociados a ondas tropicales. La primera, se localiza entre la costa oeste de África y las Antillas Menores, y posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 80 % en siete días.

La segunda zona, ubicada a varios cientos de kilómetros al sur/suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 30 % en 48 horas, y de un 50 % en siete días.

El Indomet indicó que «debido a su posición, es importante seguir estas perturbaciones».

TORMENTA CRISTOBAL

Asimismo, señaló que la tormenta tropical Cristóbal, localizada a unos 980 km al oeste de las islas Azores, es ahora una onda tropical y se espera que se disipe en el día de hoy. Posee vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se mueve hacia el este a unos 26 km/h, para el Indomet «por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país».

Por otro lado, las temperaturas este jueves seguirán calurosas, con máximas de hasta 36 grados Celsius en Barahona, Montecristi y San Juan, y de 35 grados en varias provincias.

jt-am