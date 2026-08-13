Critica crecimiento económico no mejore calidad de vida RD

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) criticó que el crecimiento económico logrado por la República Dominicana no se tradujo en una mejoría proporcional en la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos.
«La pregunta no es cuánto creció la economía, sino cuánto de ese crecimiento llegó al bolsillo de la gente», afirmó Haivanjoe Ng Cortiñas, en la presentación del balance de seis años de gestión gubernamental del PRM, basado en datos oficiales del Banco Central, la Dirección General de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda.
Detalló que entre agosto de 2020 y julio de 2026, los alimentos acumularon un alza de 48% y los útiles escolares de 32%. «Cerca del 70% de los trabajadores no genera ingresos suficientes para cubrir la canasta del quintil más pobre, estimada en RD$30,000 mensuales», agregó.
ENDEUDAMIENTO FAMILIAR POR ENCIMA DEL PIB
Indicó que las tarjetas de crédito de consumo crecieron 40% y los préstamos de consumo 25%, por encima del PIB nominal acumulado de 16,75% en el mismo período.
Añadió que «los ingresos tributarios pasaron de 14,35% a 15,80% del PIB. El costo de construcción aumentó 33,8% y la tasa hipotecaria cerca de un punto porcentual».
Dijo que el crecimiento promedio hasta junio de 2026 fue de 3,43% anual, sin dos años consecutivos de crecimiento sostenido.
DEUDA Y DÉFICIT AL ALZA
Explicó que «la deuda del Gobierno Central pasó de US$39,178 millones en 2020 a US$67,371 millones en julio de 2026, un incremento de US$28,193 millones (71,96%)». «El déficit fiscal subió de -2,63% en 2021 a -3,50% en 2026. El gasto público aumentó 56% nominal y pasó de 18,6% a 19,4% del PIB», afirmó.
Agregó que de diciembre de 2023 a julio de 2026, el crédito del Banco Central a la banca privada cayó 60,74% (de RD$175,328 MM a RD$68,830 MM), mientras su exposición al Gobierno Central creció 15,17%.
MENOS EFECTIVO EN LA CALLE
«Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el efectivo en manos del público cayó 8,54%, por encima de las caídas de 4,89% y 5,31% de los dos ciclos anteriores», señaló.
Indicó que la participación del gasto social bajó de 47,85% en 2021 a 41,9% en el primer semestre de 2026, mientras el servicio de la deuda subió de 17,5% a 23,3%. En el primer semestre de 2026, el Estado pagó más en intereses de la deuda que en salud y protección social combinadas.
«Ahí está el sexenio resumido: una línea que baja, lo que el Estado invierte en la gente, y otra que sube, lo que les paga a los tenedores de bonos», concluyó Ng Cortiñas.
El escándalo: Haivanjoe Ng Cortiñas, quien había sido superintendente de Bancos durante unos 3 años y luego pasó a ser Contralor General de la República (bajo Danilo Medina), se auto-otorgó una pensión de RD$651,592.57 mensuales de la propia Superintendencia de Bancos — aprobada el 17 de agosto de ese año. Es decir, cobraba esa pensión mientras seguía trabajando y devengando salario como Contralor en otra institución del Estado.
La justificación oficial: Ng Cortiñas explicó que la pensión fue aprobada por un comité, basada en un plan complementario del Fondo de Pensiones de la Superintendencia de Bancos, al cual él mismo había aportado RD$6,000,000 de forma retroactiva, y que equivalía al 80% de su salario anterior como superintendente (RD$899,000).
La reacción: Cuando se hizo público el monto, causó indignación generalizada. Varios senadores calificaron la pensión de «irritante», calculando que esos RD$650 mil mensuales sumarían RD$78 millones en 10 años y RD$176 millones en 20 años, y pidieron que el presidente Danilo Medina la revocara.
El desenlace: Ante la presión mediática y el rechazo generalizado, Ng Cortiñas renunció a la pensión mediante una carta al superintendente de Bancos, Rafael Camilo, argumentando escuetamente que «a los seres humanos se nos presentan circunstancias y oportunidades, las que uno elige o declina.» Blogger Poco después, Danilo Medina lo destituyó del cargo de Contralor General, y se derogó la resolución que había autorizado el registro del fondo complementario de pensiones de la Superintendencia de Bancos. Diario Libre También salió a relucir que otros exfuncionarios de la Superintendencia se beneficiaban de pensiones altas, como Daris Javier Cuevas Nin (RD$437,369) y… Leer mas »
Toda esas cosas las ocultaba Leonel en sus gobiernos pero ahora y siempre es muy bueno en la oposición.
Es un perfecto descarado.
Si llegara a ganar, algo más que difícil, ese mismo Cortinas es el primero que encabeza la fila para llevárselo todo.
Porque los empleos nuevos ****s, los ocupan haitianos invasores, AHI ESTA TODO EL PROBLEMA. Los empresarios felices, porque su negocio se amplía, y siguen pagando sueldos de miseria, y todo esto con la complicicdad de los políticos gobernantes, que así han degradado al mínimo los salarios de este país
Los nuevos empleos C R E A D O S………………No entiendo porqué este periódico censura la palabra C R E A R, eso debe ser por un error…¿Qué tiene esa palabra de insultante u ofensivo?
Y cual es el «payoleo» que tienen con este periódico estos «comesolos FP», que siempre les publican todos los disparates que ellos hablan. CARAJO!!°
Ese crecimiento economico como siempre mejoro los bolsillos de los que estan en el poder.
Estamos ante una crisis mundial, USA tampoco ha quedado fuera de esta crisis, para poner un ejemplo, tambien es culpa del gobierno de aqui? Si fueran ustedes los que estuvieran gobernando, no dejaran de hablar de esta crisis mundial, para justificar las reformas fiscales que ya hace rato hubiesen aplicado. Este partido no pierde oportunidad de querer pescar en rio revuelto. Los entiendo, es la ultima oportunidad de su lider.
Las fuerza del pueblo esta usando teorias ejemplo.
Cuando estan en las oposicion dicen las verda hay pero si llegan ha robar con leoner y sus pandilla los del pld ladrones corrupto y pillo