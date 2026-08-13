Critica crecimiento económico no mejore calidad de vida RD

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SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) criticó que el crecimiento económico logrado por la República Dominicana no se tradujo en una mejoría proporcional en la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos.

«La pregunta no es cuánto creció la economía, sino cuánto de ese crecimiento llegó al bolsillo de la gente», afirmó Haivanjoe Ng Cortiñas, en la presentación del balance de seis años de gestión gubernamental del PRM, basado en datos oficiales del Banco Central, la Dirección General de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda.

Detalló que entre agosto de 2020 y julio de 2026, los alimentos acumularon un alza de 48% y los útiles escolares de 32%. «Cerca del 70% de los trabajadores no genera ingresos suficientes para cubrir la canasta del quintil más pobre, estimada en RD$30,000 mensuales», agregó.

ENDEUDAMIENTO FAMILIAR POR ENCIMA DEL PIB

Indicó que las tarjetas de crédito de consumo crecieron 40% y los préstamos de consumo 25%, por encima del PIB nominal acumulado de 16,75% en el mismo período.

Añadió que «los ingresos tributarios pasaron de 14,35% a 15,80% del PIB. El costo de construcción aumentó 33,8% y la tasa hipotecaria cerca de un punto porcentual».

Dijo que el crecimiento promedio hasta junio de 2026 fue de 3,43% anual, sin dos años consecutivos de crecimiento sostenido.

DEUDA Y DÉFICIT AL ALZA

Explicó que «la deuda del Gobierno Central pasó de US$39,178 millones en 2020 a US$67,371 millones en julio de 2026, un incremento de US$28,193 millones (71,96%)». «El déficit fiscal subió de -2,63% en 2021 a -3,50% en 2026. El gasto público aumentó 56% nominal y pasó de 18,6% a 19,4% del PIB», afirmó.

Agregó que de diciembre de 2023 a julio de 2026, el crédito del Banco Central a la banca privada cayó 60,74% (de RD$175,328 MM a RD$68,830 MM), mientras su exposición al Gobierno Central creció 15,17%.

MENOS EFECTIVO EN LA CALLE

«Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el efectivo en manos del público cayó 8,54%, por encima de las caídas de 4,89% y 5,31% de los dos ciclos anteriores», señaló.

Indicó que la participación del gasto social bajó de 47,85% en 2021 a 41,9% en el primer semestre de 2026, mientras el servicio de la deuda subió de 17,5% a 23,3%. En el primer semestre de 2026, el Estado pagó más en intereses de la deuda que en salud y protección social combinadas.

«Ahí está el sexenio resumido: una línea que baja, lo que el Estado invierte en la gente, y otra que sube, lo que les paga a los tenedores de bonos», concluyó Ng Cortiñas.