Experto de la ONU rechaza deportaciones EU de haitianos

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Puerto Príncipe, 13 ago.- El experto de Derechos Humanos de la ONU William Oâ€ÖNeill rechazó la amenaza de deportación de 350 mil haitianos desde Estados Unidos, tras expirar el actual Estatuto de Protección Temporal (TPS) que otorga aquel país.

El representante en esta capital del organismo mundial expresó su preocupación por la expulsión de los trabajadores de la nación caribeña, hasta ahora amparados por dicho tratado, en declaraciones al diario español El País, citadas por el periódico local Le Nouvelliste.

Oâ€ÖNeill advirtió que los arribos masivos a Haití por esa causa pueden originar una crisis humanitaria, sobre todo a causa del retorno de los hasta ahora protegidos por el citado TPS, añadieron las fuentes.

Un retorno forzoso -comentó el experto de la ONU- será inseguro e insostenible, en especial por tratarse de un país como Haití, ya carente de recursos para satisfacer las necesidades de su actual población, agregó Le Nouvelliste.

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