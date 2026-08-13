Destaca condiciones de la RD para impulsar competitividad

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno destacó las condiciones estratégicas con que cuenta el país para impulsar la competitividad y el desarrollo regional, como parte de su compromiso con la cooperación y el crecimiento de Centroamérica.

El planteamiento fue hecho durante el Diálogo Ministerial: conectividad e integración para una región más competitiva, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Ciudad de Panamá y en el que los ministros de Hacienda y Economía de la República Dominicana, Magín Díaz, y de Industria, Comercio (MICM), Yayo Sanz Lovatón, destacaron además la alta conectividad aérea y marítima de su país, así como el dinamismo económico y social.

APUESTA POR EL NEARSHORING

Díaz intervino en la primera sesión del encuentro, titulada «Una agenda regional para fortalecer la conectividad, la logística y la facilitación del comercio».

«Tenemos lo que pocos países del mundo tienen, que es una posición geográfica privilegiada y en esta época del nearshoring, teniendo a Estados Unidos tan cerca, creo que Centroamérica y República Dominicana somos clave para beneficiarnos de esa realidad y poder hacer comercio en un mundo con constante incertidumbre y cambios», puntualizó.

De su lado, Sanz Lovatón explicó que la región debe avanzar de controles secuenciales hacia fronteras que gestionen riesgos, compartan información y faciliten el comercio legítimo.

«República Dominicana está lista para contribuir con la agenda regional que se está planteando en este importante encuentro, tenemos interés en avanzar hacia una integración logística regional interoperable, multimodal y orientada a resultados», añadió.

Díaz y Sanz Lovatón identificaron las prioridades económicas para convertir la conectividad, la logística y la facilitación del comercio en motores de crecimiento, competitividad e inversión.

INICIATIVA BID PARA INTEGRAR LA REGIÓN

El encuentro forma parte de América en el Centro, un programa de desarrollo regional que reúne a Centroamérica, Panamá y República Dominicana en torno a desafíos comunes y transfronterizos, con el propósito de impulsar una región más integrada, productiva y resiliente.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura regional, facilitar la participación en cadenas de valor globales, promover la inversión y mejorar la conectividad energética y logística, mediante la modernización de corredores logísticos y la facilitación del comercio transfronterizo.