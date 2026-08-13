EEUU: Mueren dos pilotos tras estrellarse helicóptero militar

TEXAS 13 Ago.- Dos pilotos estadounidenses han fallecido tras estrellarse este miércoles en Texas el helicóptero militar en el que iban a bordo, sin que se hayan confirmado todavía las causas del accidente.

El helicóptero AH-64 Apache, procedente de la base militar de Fort Hood, se estrelló en Salado, Texas, alrededor de la 13:35 hora local, provocando un gran incendio que acabó por descontrolarse, lo que obligó a evacuar la zona, si bien no se tienen detalles de a dónde se dirigía.

Los pilotos fueron trasladados a un hospital ya muertos, según ha confirmado el portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell, Cliff Coleman, quien ha detallado que al vehículo aéreo no colisionó contra nada ni nadie. «Se estrelló en un campo, y se notaba que había sido un choque violento», ha dicho, informa CNN.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha lamentado lo ocurrido a través de redes sociales, agradeciendo a quienes sirven al estado y al país. «Únanse a Cecilia y a mí en oración por sus familias y por toda la comunidad de Fort Hood», ha expresado aludiendo también a su esposa.