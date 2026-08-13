República Dominicana expulsa nueve diplomáticos cubanos

A la izquierda, sede de la Cancillería Dominicana. A la derecha, bandera cubana.

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Santo Domingo, 13 ago (EFE).- La República Dominicana expulsó a nueve diplomáticos cubanos y a sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país, informó este jueves la Cancillería en un breve comunicado en el que no explicó los motivos de esta decisión.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), esta medida «se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte».

Explicó que el Gobierno dominicano «se acoge a la normativa vigente» y «seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países».

«Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema», añade la nota.

TOTAL DE EXPULSADOS SERÌA DE 21

De acuerdo con el medio local, el total de cubanos expulsados alcanzaría unas 21 personas, entre diplomáticos y familiares.

Como hechos recientes más destacados en las relaciones bilaterales, el pasado mayo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, señaló que Cuba «obviamente no es un estado democrático«.

«No es un estado democrático, ellos tienen un sistema, una revolución, y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección», indicó en una entrevista con ‘Infobae’.

Después de décadas de ruptura diplomática en época de la dictadura del militar dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), las relaciones entre Cuba y la República Dominicana se restablecieron formalmente en abril de 1996 bajo el primer gobierno del presidente dominicano Leonel Fernández.

A este restablecimiento de las relaciones le siguió la mutua apertura de embajadas y una histórica visita oficial de Fidel Castro a territorio dominicano en agosto de 1998. EFE

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