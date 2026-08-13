Abinader reafirma compromiso fortalecer las Fuerzas Armadas

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader reafirmó este jueves su compromiso de fortalecer las condiciones y capacidades de las Fuerzas Armadas hasta el último día de su gestión.

Al dejar en funcionamiento un moderno complejo de entrenamiento militar destinado a elevar la preparación y capacidad operacional de las tropas, el Mandatario destacó que la formación de militares mejor preparados y equipados es fundamental para garantizar la seguridad nacional, defender la soberanía y proteger las fronteras de la República Dominicana.

“Desde el primer día de nuestra gestión hemos tenido el compromiso de fortalecer las condiciones de nuestras Fuerzas Armadas, y ese compromiso se mantiene hasta el último día”, afirmó Abinader.

El jefe de Estado explicó que el nuevo complejo incorpora herramientas tecnológicas y modernas instalaciones para el entrenamiento táctico y físico, permitiendo desarrollar destrezas en escenarios controlados antes de enfrentar situaciones reales.

MINISTRO DE DEFENSA DESTACA VISIÓN ESTRATÉGICA

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, resaltó el respaldo del presidente Abinader a la modernización y profesionalización de las instituciones militares.

Durante la actividad fueron puestos en funcionamiento el Centro de Entrenamiento Táctico Virtual de las Fuerzas Armadas y el Centro de Entrenamiento Táctico-Físico “Línea Cero”, instalaciones que combinan tecnología, preparación física y entrenamiento especializado.

Fernández Onofre afirmó que la visión estratégica del mandatario ha permitido avanzar hacia un modelo de entrenamiento más moderno, eficiente y acorde con las necesidades actuales y futuras.

TECNOLOGÍA REDUCE RIESGOS Y COSTOS

Informó que las Fuerzas Armadas disponen actualmente de 12 salas de tiro virtual, de las cuales 11 fueron construidas durante la gestión del presidente Abinader.

Explicó que el entrenamiento virtual permite desarrollar y perfeccionar habilidades en ambientes controlados, reducir los riesgos asociados al uso de municiones reales y evaluar el desempeño individual y colectivo de los militares.

“LÍNEA CERO” FORTALECE PREPARACIÓN FÍSICA Y MENTAL

Como complemento del entrenamiento virtual, el Gobierno puso en funcionamiento el Centro de Entrenamiento Táctico-Físico “Línea Cero”, bajo el lema “Aquí nace el guerrero”.

El espacio dispone de una moderna pista de obstáculos y una torre de alpinismo militar, concebidas para fortalecer la condición física, resistencia mental, disciplina y capacidad de trabajo en equipo de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En la actividad participaron el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Federico Javier Bravo de Rueda Delgado, y el embajador del Perú en República Dominicana, Gustavo Felipe José Lembcke Hoyle, además de autoridades civiles y militares.

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