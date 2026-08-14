El venezolano Danny Ocean se suma Festival Presidente 2026

El cantante venezolano Danny Ocean llegará al escenario con una propuesta que combina pop, sonidos urbanos y electrónica.

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SANTO DOMINGO. – Cervecería Nacional Dominicana anunció la incorporación del cantante venezolano Danny Ocean a la cartelera del Festival Presidente 2026, sumando una de las voces más reconocidas del pop latino y la música urbana contemporánea a una edición que apuesta por la diversidad de géneros y generaciones.

El artista, cantante, compositor y productor llegará al escenario con una propuesta que combina pop, sonidos urbanos y electrónica, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de la música latina.

TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Danny Ocean ha alcanzado reconocimiento internacional con temas como “Me Rehúso”, “Dembow”, “Fuera del Mercado”, “Vuelve” y “Mónaco”, canciones que le han permitido conectar con públicos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Su incorporación aporta una propuesta fresca y contemporánea al festival, fortaleciendo una cartelera diseñada para reunir diferentes estilos y conectar con una amplia variedad de espectadores.

MÁS DETALLES DEL FESTIVAL

La organización informó que la cartelera del Festival Presidente 2026 continuará revelándose a través de los canales oficiales de Cerveza Presidente. En esas plataformas también serán anunciadas las fechas oficiales del evento, el inicio de la venta de boletas y las experiencias que acompañarán esta nueva edición.

El Festival Presidente 2026 es producido por SD Concerts, con el respaldo de sus patrocinadores oficiales Scotiabank y Visa.

an/am