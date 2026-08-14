Políticos RD critican la orden de salida de diplomáticos cubanos

Minou y Guillermo Moreno opinaron que la medida obedece a presiones de Estados Unidos.

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SANTO DOMINGO.- La decisión del Gobierno dominicano de ordenar la salida del país de nueve funcionarios diplomáticos cubanos y sus familiares generó críticas de dirigentes políticos y sociales quienes advirtieron sobre el posible impacto de la medida en las históricas relaciones entre República Dominicana y Cuba.

Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, opinó que la medida se debe a presiones del gobierno de Estados Unidos.

De su lado, Minou Tavarez Mirabal, del Partido Opción Democrática, manifestó que se trata de una orden que le han dado al país.

«A mi me parece que responde a una orden porque está ocurriendo con otros países que forman parte del escudo de las Américas. Me preocupa que tengamos una política exterior tan vasalla», indicó.

La disposición también ha generado interrogantes debido a que ocurre en el marco de las actividades conmemorativas por el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder de la Revolución cubana.

an/am