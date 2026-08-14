Fallece escritor y periodista dominicano Luis Martín Gómez

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SANTO DOMINGO.- Falleció este viernes el escritor y comunicador dominicano Luis Martín Gómez, tras varias semanas recluido en un centro hospitalario.

Nacido en Santo Domingo en 1962, fue un reconocido periodista y escritor, destacado por su calidad literaria, su don de gente, su sencillez, su humildad y su profunda entrega al trabajo.

IMPULSOR DE LA OBRA DE DUARTE

Martín Gómez fue un ferviente seguidor y divulgador de la obra de Juan Pablo Duarte.

En 2013 escribió y produjo el documental «Juan Pablo, un acercamiento al Padre de la Patria». En 2019 visitó Vejer de la Frontera, cuna de los antepasados de Duarte, y estableció nexos culturales con esa localidad española.

Asimismo, lideró en 2021 la iniciativa para levantar un cenotafio en honor a Rosa Duarte, hermana del patricio.

TRAYECTORIA LITERARIA Y PREMIOS

Dos veces Premio Nacional de Cuento, en 1999 y 2009; Premio Nacional de Literatura Infantil, 2003; primer lugar en el Concurso de Cuento Virgilio Díaz Grullón del Banco Central, 2002, y primer lugar en el Concurso de Cuento Radio Santa María, 1995, asumió el cuento y el ensayo como expresiones de su pensamiento personal.

Durante varios años se desempeñó como director de Comunicaciones del Banco Central y su voz identificaba a la entidad tanto en comerciales como en notas de audio.

Fue autor de los libros Dialecto (1999); Juke-box di sogni (Vellonera de sueños, 2002); La destrucción de la muralla china (2003); Mamá, a aquella caracola le está naciendo un mar (2004); Memoria de la sangre (2008);

El hombre grama y otros cuentos verdes y pintones (2010); la novela Rumor de río (2016) y el poemario Mar de amor (2025).

Cuentos suyos han sido incluidos en antologías de Italia, España, Bulgaria, Bélgica, Cuba, Guatemala, Argentina y República Dominicana.