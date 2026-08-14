Rubio critica que en Cuba estén celebrando natalicio de Castro

WASHINGTON, 14 de agosto.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, criticó que Cuba esté conmemorando el centenario del nacimiento de Fidel Castro, un hombre que -a su juicio- representó «un completo fracaso» para el país.
«Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto a la hora de destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente», ha denunciado Rubio en un mensaje publicado en las postrimerías de las conmemoraciones, este pasado jueves, del nacimiento de Castro, el 13 de agosto de 1926.
Rubio, hijo de migrantes cubanos, lleva años en pie de guerra contra las autoridades de la isla, primero como diputado y senador por Florida, y ahora como jefe de la diplomacia estadounidense; cargo desde que el que ha supervisado un bloqueo todavía más duro contra Cuba, origen de una gravísima crisis energética que La Habana denuncia como un crimen contra la población.
HACE NUEVA ADVERTENCIA A AUTORIDADES CUBANAS
El Secretario de Estado ha aprovechado además para mandar una nueva advertencia a las actuales autoridades cubanas, en especial al presidente Miguel Díaz-Canel.
«Cualquiera que intente seguir sus pasos debería reconsiderar su posición con mucho cuidado, porque ellos mismos también se están condenando al fracaso», ha avisado Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.
Fuente: Europa Press
sp-am
Cuba conmemora el centenario de Fidel Castro con espectáculo
Oye Rubio….
MEJOR mándale COMIDA a los Marineros
que están en el Porta-aviones Abraham Lincoln..
porque ellos se están quejando que ni siquiera
tienen comida y están pasando muchas
CALAMIDADES.
Que VERGÜENZA !!!
Dedicarse a criticar cosas con poca o ninguna relevancia dice mucho del crítico. Los políticos de Estados Unidos tienen verdaderos problemas, y no en una dirección, es en todas. Hoy, aún no saben que hacer para resolver la grave crisis de Medio Oriente, y prefieren dedicar tiempo para hablar y envalentonarse con Cuba.
Realmente los entendemos; su reputación de potencia militar está por el suelo y necesitan de un país
desarmado, donde puedan levantar la moral.
Ayer nos enteramos que la situación en las letrinas flotantes, en vez de mejorar se agrava; los marineros se están lanzando por la borda, ha motines y desobediencia; además, la caótica situación de la infraestructura de las embarcaciones. Se anunció que el George Washington iba a sustituir al Abraham Linconl, pero aún quedan otros.
Hacer declaraciones agresivas contra Cuba, no logrará distraer la atención a estos problemas.
SIGUE LA PROPAGANDA IMPERIALISTA RIDICULA Y DEGENENARADA CONTRA LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO. NO PODRAN DESVIRTUAR NI EMPAÑAR LA GRAN LUCHA REVOLUCIONARIA.
LA LUCHA POR LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO ES AHORA Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
#FidelVive #LaRevolucionSigue #FuckFascismo #FuckTrump
Hay que tener esa gente ciega para ellos seguir disfrutando
HIJO DE PËRRÁ.
#LaRevolucionSigue
Totalmente de acuerdo. Un delirante, que le prometió la gloria al pueblo cubano, para darle el lago del infierno, con miseria, atraso, secuestrados del resto del mundo, opresión social, persecución política, controlando lo que comen y cuando, un sistema experimental totalmente fallido. Lo que debieran hacer es tomar su estatua y fusilarla, como símbolo de rechazo a una doctrina diabólica para ciudadanos que aspiran a desarrollarse.
SIGUE LA PROPAGANDA IMPERIALISTA RIDICULA Y DEGENENARADA CONTRA LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO. NO PODRAN DESVIRTUAR NI EMPAÑAR LA GRAN LUCHA REVOLUCIONARIA.
LA LUCHA POR LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO ES AHORA Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
#FidelVive #LaRevolucionSigue #FuckFascismo
Todos los Cubans que son de piel Blanca no quieren saber de persona’s de color a un que sea de cuba son racists todos los Blanco s Nacional en cuba !