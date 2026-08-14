Salud advierte sobre efectos del exceso consumo de sal y grasas

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Santo Domingo, 13 ago (EFE).- El consumo excesivo de sal, grasas saturadas y alimentos procesados puede contribuir al aumento de peso corporal complicando o derivando en presión arterial alta, ya que el sobrepeso aumenta la carga sobre el corazón y los vasos sanguíneos.

El Ministerio de Salud Pública agregó en una nota, que otros que inciden negativamente en la salud son el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco y el estrés crónico.

El organismo recomendó, en ese sentido, mantener una alimentación saludable consumiendo diariamente vegetales y verduras, carnes magras o proteínas y carbohidratos complejos y beber agua en cantidad suficiente, dormir bien cumpliendo las horas de descanso biológicamente indicadas y cuidar la salud mental.

Hábitos de una buena alimentación resultan clave para gozar de una buena salud y prevenir algunas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, hipertensión arterial y afecciones cardiovasculares, así como la realización de ejercicios.

Salud Pública dijo que durante la semana pasada se han confirmado dos casos de dengue. El acumulado a la fecha es de 224 casos confirmados, encontrándose dentro del rango esperado para la temporada.

Las autoridades de salud enfatizaron en que la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares y entornos comunitarios sigue siendo la estrategia preventiva más eficaz para contener el vector transmisor.

De malaria no se confirman nuevos casos esta semana por lo que el acumulado es de 126 casos notificados, manteniendo una reducción significativa del 82 %, en comparación con los 687 casos del mismo período en 2025, situando su tasa de incidencia en 1.98.

En cuanto a leptospirosis se confirman dos nuevos casos esta semana. El acumulado del año se coloca en 260 casos, con una tasa de incidencia de 4.09. El cólera se mantiene con cero reportes este año.

Sobre el monitoreo de virus respiratorios el boletín indica un comportamiento estable y bajo control, manteniéndose dentro de la zona de éxito del corredor endémico, identificándose la circulación de 4 casos confirmados de covid-19.

El boletín epidemiológico SE-30 registra tres muertes maternas, que corresponden a dos mujeres de nacionalidad dominicana y una haitiana, colocando el balance acumulado anual en 76 defunciones, el pasado año a la fecha se confirmaban 105 defunciones.

De muertes infantiles se notificaron 40, de las cuales 33 corresponden a mortalidad neonatal. El acumulado de defunciones infantiles es de 1,049 casos, representando una disminución importante en este indicador, al ser comparados con las 1,134 defunciones ocurridas el pasado año a la fecha.EFE

rsl