Cuba conmemora el centenario de Fidel Castro con espectáculo

Presentación de la compañía infantil cubana La Colmenita durante la conmemoración del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), este jueves, en el teatro Karl Marx en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

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La Habana (EFE).- Cuba conmemoró este jueves el centenario del natalicio de Fidel Castro (1926-2016) con un espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana, al que asistieron su hermano y expresidente Raúl Castro (2008-2018), y familiares del líder de la revolución cubana.

Raúl Castro, retirado de sus cargos y actual “líder al frente de la revolución cubana” -según la terminología oficial- estuvo acompañado por el presidente, Miguel Díaz-Canel, y altos representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el Gobierno, así como familiares de ambos hermanos, entre ellos, la viuda de Fidel Castro, Dalia Soto del Valle.

En el acto cultural – que protagonizó la compañía infantil cubana La Colmenita- realizaron un recorrido en imágenes y canciones por la vida de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo, Díaz-Canel intervino para resaltar la figura de Fidel Castro de quien dijo, dedicó su vida “a luchar por todas las causas justas”.

El mandatario apuntó que Castro “vive para siempre” como un “guerrero, rebelde y un justo (…) de la Humanidad” y Cuba cuenta con su legado de “la independencia, la revolución, los valores y conquistas que el socialismo representa”.

Bajo estas premisas, dijo, “emprendemos un proceso de transformaciones económicas y sociales” en referencia al paquete de 176 reformas aprobadas este junio que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla sumida en una profunda crisis desde hace más de seis años.

CRITICA AL GOBIERNO DE EE.UU.

Díaz-Canel criticó nuevamente al Gobierno de EE.UU. al que acusó de “régimen fascista” que «arrecia” contra la nación caribeña, con un “brutal e inmoral cerco imperial que busca el exterminio de nuestro pueblo”.

El espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana constituyó también el cierre del Primer Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” que se desarrolló desde el pasado 10 de agosto en el Palacio de Convenciones de la ciudad capital y al cual asistieron más de 1.000 delegados nacionales y extranjeros.