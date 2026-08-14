Migración RD detiene 1,598 extranjeros y deporta a 1,429

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 1,598 extranjeros indocumentados y deportó a 1,429.

La mayor cantidad de detenciones fueron realizadas en Hermanas Mirabal (137), Pedernales (115), Santo Domingo (100), La Vega (100) y Elías Piña (100).

A los detenidos por agentes migratorios se sumaron 108 entregados por el Ejército, 52 por la Policía Nacional y 9 por la Armada, para totalizar con 1,767.

En Hermanas Mirabal las acciones se concentraron en Salcedo, Villa Tapia y Tenares. En Pedernales abarcaron Oviedo, Juancho, La Colonia, Manuel Goya, Tres Charcos, Las Mercedes, Aguas Negras, Mencía, La Altagracia, Ávila y Paso Sena.

En Santo Domingo fueron intervenidos Boca Chica, Las Caobas, Herrera y Sabana Perdida.

En Jimaní y Bahoruco los operativos incluyeron El Limón, Duvergé, Postrer Río, La Descubierta, Mella, Cristóbal, Boca de Cachón, Vengan a Ver, Tierra Nueva y Los Bolos, entre otras localidades.

En la región Norte, La Vega registró 100 interdicciones, Puerto Plata 88, Montecristi 87 y Santiago 82. Dajabón reportó 61, Espaillat 58 y La Altagracia 52.

Al menos 509 deportaciones fueron realizadas por los puntos fronterizos de Dajabón, 534 por Elías Piña, 259 por Jimaní y 127 por Pedernales.