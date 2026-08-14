Primer ministro haitiano ratifica que habrá elecciones este año

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Puerto Príncipe, 14 ago.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ratificó que el país tendrá este año elecciones, cuya primera votación está prevista para el 13 de diciembre, publica hoy el diario Le Nouvelliste.

El gobernante llamó a participar en el proceso a todos los sectores, en especial a la juventud, al inaugurar en la sureña región de Mélinette las nuevas instalaciones del Colegio Evangélico Bon Berger, destruidas por el terremoto de 2021, añadió el periódico.

«Les garantizo que habrá elecciones, les guste o no a algunos», subrayó Fils-Aimé, cuyo gobierno afronta dificultades para organizar junto al Comité Electoral Provisional los comicios de fines de año, ante la crisis general que sufre el país a causa de grupos armados.

El jefe de gobierno llamó durante una gira por el país a apoyar el proceso a autoridades, líderes educativos, estudiantes y miembros de las comunidades, y animó a la población a inscribirse para votar o a postularse para un cargo público.

«Vayan a inscribirse, elijan a sus futuros representantes y, por qué no, incluso postúlense para un cargo público!», enfatizó el gobernante, y lamentó la falta de funcionarios en el sur del país capaces de defender los intereses de su región.

El primer ministro se dirigió en particular a los jóvenes, a quien emplazó a «tomar las riendas de su país y de su destino» mediante las próximas elecciones.

Las autoridades electorales aprobaron hasta ahora a 17 coaliciones que agrupan a 228 partidos políticos candidatos a los sufragios, de conformidad con el artículo 129 del decreto electoral publicado el 2 de junio.

of-am