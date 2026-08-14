Político cuestiona testimoniar en juicio por magnicidio Haití

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Puerto Príncipe, 14 ago.- ) El secretario general del partido haitiano Pitit Dessalin (hijos de Dessalin), Moise Jean-Charles, cuestionó su comparecencia como testigo en el proceso seguido hoy en el país sobre el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise.

El político admitió que asistió dispuesto a cooperar ante el juez Jean Denis Cyprien para intentar esclarecer el crimen, pero advirtió sobre una posible «manipulación judicial», añadió el periódico Gazzette Haití.

Si esta audiencia forma parte de una persecución con motivaciones políticas, «la condenaré con toda la fuerza», declaró el exsenador y alcalde de Milot, al comparecer en la vista junto a algunos simpatizantes y su abogado, Dieuseul Simon Desras.

También testimoniaron en el proceso en las últimas horas sobre la misma causa la secretaria general de la Presidencia, Marie Élisabeth Régine, y el presentador de programas Jean Monard Metellus, quienes coincidieron en aludir a presuntas maniobras judiciales.

Según Gazzette Haití, mientras la investigación continúa y se cita a nuevos testigos para responder a las preguntas del magistrado Cyprien, las audiencias reavivan entre la población «una preocupación por los aspectos aún sin resolver de este complejo caso».

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