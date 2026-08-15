BRASIL: Campaña arranca con Lula y Bolsonaro empate técnico

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BRASILIA.- La campaña oficial para las elecciones presidenciales de Brasil comienza este domingo 16 de agosto con una disputa cada vez más cerrada entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El escenario electoral llega al inicio formal de la campaña con Lula todavía al frente en las preferencias, pero con una diferencia reducida frente a Flávio Bolsonaro, lo que anticipa una contienda altamente competitiva de cara a las elecciones de octubre.

La más reciente encuesta de Quaest, divulgada el 14 de agosto, coloca a Lula con 38 % de las intenciones de voto en la primera vuelta, frente al 31 % de Flávio Bolsonaro. En un eventual balotaje entre ambos, el presidente obtiene 43 %, contra 40 % del senador, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales y configura un empate técnico.

El levantamiento fue realizado entre el 10 y el 13 de agosto mediante 2,004 entrevistas presenciales y cuenta con un nivel de confianza de 95 %. La encuesta también refleja un escenario de fuerte polarización y un electorado todavía en proceso de definición.

Otros estudios recientes muestran igualmente una carrera estrecha. Una encuesta de GERP, realizada entre el 6 y el 10 de agosto, sitúa a Flávio Bolsonaro ligeramente por encima de Lula en una eventual segunda vuelta, con 45 % frente a 43 %, aunque técnicamente empatados debido al margen de error de dos puntos porcentuales.

Por su parte, el sondeo CNT/MDA mantiene a Lula con una ventaja mayor: 48 % frente a 39,1 % de Flávio Bolsonaro en un eventual segundo turno. En la primera vuelta, Lula aparece con 42,4 %, seguido por Flávio con 28,7 %.

DOS CAMPAÑAS CON DESAFIOS DIFERENTES

Lula, de 80 años, buscará su cuarto mandato presidencial y pretende centrar su campaña en su experiencia de gobierno, la recuperación económica y la defensa de la soberanía brasileña. Su acto oficial de lanzamiento está previsto para este domingo en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo.

Flávio Bolsonaro, por su parte, enfrenta el desafío de consolidar el respaldo del electorado identificado con la derecha y, al mismo tiempo, ampliar su base hacia sectores moderados. Entre sus principales retos figuran la resistencia que genera en parte del electorado y la necesidad de diferenciar su candidatura de la imagen política de su padre.

Con las encuestas mostrando una disputa cada vez más equilibrada, la campaña presidencial brasileña entra así en una etapa decisiva, marcada por la polarización entre el oficialismo y el sector político identificado con el bolsonarismo.

Las elecciones generales están previstas para el 4 de octubre, mientras que una eventual segunda vuelta se celebraría el 25 de octubre si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria en la primera ronda.

of-am