Eyaculación y cáncer de próstata: aclaraciones necesarias

El autor es doctor en ciencias químicas, residente en Santiago de los Caballeros.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Recientemente se ha publicado “Masturbación: Ejercicio para reducir la probabilidad de sufrir cáncer de próstata”. En el mismo se hace referencia a un estudio que fue llevado a cabo por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y que fue publicado en 2016 en la revista European Urology.

La primera matización que se realizará es que en el estudio no hay una relación de causalidad sino una asociación estadística entre el cáncer de próstata y la eyaculación frecuente.

Se aclara que los investigadores analizaron los hábitos sexuales de 31,925 hombres (aproximadamente 32,000) durante un período de 18 años. Se evaluaron la frecuencia de eyaculación en tres etapas. Entre 20 y 29 años. Entre 40 y 49 años. Y en el año previo a la entrega del cuestionario, esto es, mayores a 50 años.

Se reitera que los resultados obtenidos mostraron menor probabilidad de sufrir cáncer de próstata (alrededor del 20% al 33%) en hombres que eyaculaban al menos 21 veces al mes en comparación con aquellos de 4 a 7 veces).

Por tanto, no existe un único rango de edad que sea excluyente. Conforme al estudio señalado se sugiere que mantener un patrón frecuente de eyaculación ofrece un efecto protector continuo tanto en la juventud (década de los 20) como en la mediana edad (década de los 40 y 50 en adelante).

Lo que se aporta en el texto anterior es que la frecuencia de eyaculación, de no lograrse con su mujer, se complemente con la masturbación.

¿Existe una edad a partir de la cuál sea “poco probable” desarrollar cáncer de próstata?

Biológicamente, no existe una edad máxima a partir de la cual el riesgo disminuya; al contrario, el riesgo aumenta con el incremento de la edad.

En estudios de autopsia, se observa que hasta un 80 % de los hombres que alcanzan los 80 años, presenta focos de cáncer de próstata latente, aunque no siempre llegue a manifestarse clínicamente durante toda su vida.

Dos recomendaciones y un aviso para mujeres

La medida de mayor impacto para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino en la mujer es la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) junto al análisis periódico (citología vaginal), conocido popularmente como “Papanicolaou”.

En el caso del cáncer de mama, la estrategia principal consiste en mantener un estilo de vida metabólicamente estable. Esto significa que la mujer debe controlar su peso corporal, realizar actividades físicas de forma regular y limitar el consumo de alcohol. Complementar con una mamografía.

Para mujeres con riesgo promedio, la mayoría de guías internacionales recomiendan que a partir de los 40 años, cada 1 ó 2 años la mujer debe hacerse una mamografía para ayudar a la detección temprana de posibles casos de cáncer de mama.

Beneficios de la vivencia de orgasmos frecuentes

Hay que decir que se trató de localizar un estudio como el mencionado en estos dos últimos textos que haya sido realizado en mujeres. Aunque no se encontró un estudio similar sí se debe decir lo siguiente.

El orgasmo frecuente modula el estrés y mejora la calidad del sueño. Es un alivio natural del dolor producto de la descarga de endorfinas y encefalinas.

Tal como se había indicado en el texto anterior, el orgasmo refuerza la función inmunológica. Estudios neuroendocrinos observan que la actividad sexual placentera y el orgasmo frecuente se asocian con incrementos temporales en los niveles de inmunoglobulinas A (IgA) en mucosas y una mejor regulación de marcadores proinflamatorios. En palabras sencillas, se mejoran las defensas en el cuerpo y se promueve una mejor salud en general.

Un último comentario

Sin duda que, el texto llamó la atención porque más de una persona encontró que 21 eyaculaciones es un número significativo para un mes. Por tal razón, se quiere finalizar este escrito dejando claro que desde un punto de vista científico: “La sexualidad no tiene edad”.

La sexualidad es una función fisiológica que se mantiene activa a lo largo de toda la vida, adaptándose a las distintas etapas biológicas. Estudios epidemiológicos globales (como el National Social Life, Health, and Aging Project) demuestran que un porcentaje significativo de hombres y mujeres de 60, 70 y 80 años mantienen una vida sexual activa y satisfactoria.

Esto significa que la adaptación fisiológica producto de la edad no impide que los adultos mayores obtengan los beneficios que proporciona mantener una vida sexual activa con su pareja o mediante la autosatisfacción.

huco71@gmail.com

jpm-am