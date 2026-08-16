Ley 146-71 y transformación radical industria minera en el hemisferio occidental

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¿Con que autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacificas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, cada día?. (Fragmento del memorable sermón de adviento del fraile Antón de Montesino, pronunciado el 21 de diciembre del 1511).

El lunes 21 de diciembre del presente 2026 se cumplirán 515 años del valiente sermón del fraile de la orden de los Dominicos de la Iglesia Católica, Antón de Montesinos; una madrugada de estas me deje guiar por la voz clamando en el desierto describiendo el terrible y angustioso dolor propinado a nuestros indios taínos de manos de los encomenderos españoles, que a fuerza de trabajo forzado deshumanizante dejaron una marca imborrable en nuestra historia, el genocidio de una raza angelical, la barbarie alcanzó a seres mansos y pacíficos, enlutando los cielos de la isla misionera.

Transcurrieron 500 años y los dominicanos estamos observando el azote y la mortandad a nuestras montañas, bosques, acuíferos y humildes campesinos, y todo esto para continuar la obra diabólica por la que se sublevó Guarocuya, el Cacique Enriquillo, contra esa maldad abatiendo inmisericordemente a los primeros pobladores de la isla, hoy compartida por dos naciones, Dominicana y Haití.

El perverso Poder Financiero Internacional y sus abominables métodos de extorsión, sometieron a una generación de jóvenes valiosos, haciéndolos parte del más grave mal que se cierne sobre las laderas, valles, praderas y montañas de nuestro paradisíaco terruño caribeño. La historia del saqueo de nuestras riquezas auríferas data de antes de la llegada del Almirante de la mar océano, Cristóbal Colón. Los imperios de otros tiempos se comportan con las mismas crueldades que las naciones potencias de la actualidad.

El establecimiento de la República de La Dominicana ha sido modelado oscuramente por entidades demoníacas que se encubren y nos han mantenido hechizados por larguras de días, por medio a un sistema democrático que muy bien resulta en una máscara, brindándole falsas esperanzas a un pueblo que adolece de pastores dedicados, vigilantes y valientes. La llamada democracia se recicla cada cierto tiempo a un nuevo estadio de falsedad, mientras agoniza la Patria Divina que nos legaron Juan Pablo Duarte y Díez y los valerosos jóvenes Trinitarios.

Antes, las garras satánicas de ese aborrecible e inicuo poder económico, nos sacrificaron la vida inocente de nuestros taínos, un genocidio, ahora pretenden destruir el territorio donde conviven los dominicanos pacíficamente, por medio a sus empresas transnacionales mineras, ya en fase de ejecución con Pueblo Viejo Dominicana Corporation, operando en el Distrito Municipal de Zambrana Abajo en Cotuí.

El presidente Leonel Fernández fue adiestrado para constituir una generación política servil a ese Poder Financiero, creador de la banca Jázara de esclavitud mediante la deuda, entidades dominantes le propiciaron un escenario idóneo para su entronización, y gradualmente fueron creando las condiciones locales en un marco internacional también dominados por ellos, para continuar haciendo lo que les faltó en ese pasado genocida del ciclo colonial.

De su mano nos llegó la Megaminería Química a Cielo Abierto con la utilización de Cianuro, por supuesto, luego de atravesar la etapa preparatoria en el periodo de gobierno 2000-2004 con la licitación de la mina de oro mas grande del planeta, la de Pueblo Viejo en Cotuí. El período de la falsa pandemia del Covid-19, no logró borrar de nuestras mentes la manera corrupta con la que fue aprobada la enmienda al contrato de arrendamiento minero del Estado Dominicano con la Placer Dome, luego que la otrora empresa minera Barrick Gold les había comprado los derechos de explotación minera de la Reserva Fiscal de Montenegro.

Ya hemos logrado reunir un archivo inmenso de males acumulados por esa empresa minera Barrick Pueblo Viejo Dominicana Corporation, cuyas operaciones siempre estuvieron reñidas con nuestras leyes, y la Constitución. Especialmente la Ley Minera 146-71 y la Ley de Medio Ambiente 64-00. Actualmente nos encontramos trabajando en nuestra demanda legal contra la mencionada empresa minera, en la que solicitamos la paralización de sus operaciones, ahora en escenarios internacionales, y una brisa bastante agradable acaricia mi rostro.

Renovación

Las naciones son organismos vivos y necesitan renovarse en todos los órdenes, la Constitución Dominicana y las amplias esferas Jurídicas es uno de ellos, lo Político es otro, pero ese es otro asunto. Con un ambiente de nuevas transformaciones en el contexto geopolítico, y de un modo muy marcado en el Sistema Financiero y Monetario a gran escala, donde las tendencias apuntan al fin del dinero Fiat y en su lugar resalta un Sistema Monetario con respaldo en Oro.

Las enormes riquezas de Oro del territorio dominicano levantaron una ambición que rayaba en lo cavernícola, con el aumento de la cotización del Oro en los mercados internacionales, la codicia por el Oro dominicano se disparó, aun mas, sabiendo que la isla dominico-haitiana posee en su conjunto las reservas auríferas más grandes del planeta.

El Poder Financiero Internacional no escatimó esfuerzo alguno y se dedicó a suplantar las instituciones de nuestra malograda democracia por una estructura paralela enmarcada en un supra estado, donde el mandante era ese monstruo de mil cabezas, y comenzaron a disponer del arreglo de sus perniciosos asuntos en La Dominicana al mejor estilo gansteril “Plata o Plomo”.

Y mientras avanzaban sin escatimar riesgos ni consecuencias, hicieron tan evidente sus operaciones mineras irresponsables, que ni con el hechizo más pesado y aberrante (Jet Set) podían cegarnos de los males ocasionados por el paso de su maquinaria infernal desoladora. El marco minero del hemisferio occidental ya no resiste mas irresponsabilidad minera, y es por esa razón que el mundo actual se encuentra atravesando por drásticos movimientos de telúricos, que se alinean en una dirección opuesta a la que nos dirigíamos, rumbo a la destrucción.

El lunes 29 de septiembre del 2025 tanto Newmont como Barrick cambiaron su liderazgo, creando un estremecimiento en los mercados bursátiles del oro, y dando claros indicios que a partir de la nueva administración del presidente Donald Trump, las cosas no se manejarían como antes, y súmenle a eso el cambio radical del accionar del presidente de BlackRock, Larry Fink, la compañía de inversiones mas grande del mundo, quien admitió que el péndulo se encontraba exageradamente al otro extremo y que era necesario encontrar un balance de equilibrio.

BlackRock por primera vez tokenizó bloques importantes de miles de millones de dólares sobre blockchain para el mercado europeo en crisis, se le dio un giro radical a un Sistema Monetario sin respaldo. Al tiempo, BlackRock perdió el control de los fondos de inversiones que sustentaban la industria minera gracias a nuevas medidas tomadas por la administración Trump que incluían inhabilitar los fondos de pensiones para sus inversiones bajo los conceptos ESG. Siendo así, el viernes 7 de agosto del presente, el presidente Donald Trump se reunió en el Departamento de Estado en Washington con los lideres de la industria minera mundial, con los que sostuvo sendas reuniones privadas.

Inmediatamente se vieron los resultados, el pasado lunes 10 de agosto las empresas mineras Barrick y Newmont alcanzaron un acuerdo que destrabó la salida a Wall Street de importantes activos de Barrick Mining, entre los cuales se encuentra el 60% de Barrick Pueblo Viejo. Es de recordar que Newmont posee el 40% de la mina de Pueblo Viejo, su sede se encuentra en Denver, Colorado, es de capital norteamericano.

En la mencionada reunión con los mineros, el presidente Trump se mostró ante las cámaras con una barra de oro en sus manos, para quienes nos dedicamos a observar el lenguaje simbólico de las grandes figuras del mundo, esta claro el mensaje, la industria minera aurífera y de otros minerales valiosos de nuestra América se encuentra bajo su poder. Así las cosas.

Y en medio de este ambiente convulso de la industria del oro y otros minerales valiosísimos ¿Creen ustedes que las autoridades del momento poseen las calidades para darnos un nuevo marco legal que regule las actividades mineras en nuestro territorio?

La clase política que ahora tenemos, en materia de minería han mostrado su parcialidad con ese capital FIAT, con el que ya no cuentan, apañando desde sus respectivas posiciones de poder en el Estado, las constantes violaciones de Barrick Pueblo Viejo, al extremo de ver el daño a la cisterna de agua dulce más grande del área del Caribe, la Presa de Hatillo, y siendo el complejo minero de Barrick su vecino cercano y teniendo una planta succionadora de agua instalada en la mismísima Presa de Hatillo, para abastecer de las exorbitantes cantidades de agua que demanda su industria, esa clase política y empresarial no fue capaz ni de mencionarla como posible causante del daño a la presa, en lugar de eso, la protegió.

Reflexión

En el actual estado de situación, lo que se requiere, ante todo, es de una profunda reflexión sobre el tema minero, desde mi modesto punto de vista, no somos un país en territorio continental, sino una isla, y de la extensión territorial de la misma ocupamos el 63.57%, el resto, ocupada por el hermano Haití, para soportar una explotación minera tan agresiva, a Cielo Abierto y con la utilización de Cianuro. Ese falso progreso minero nos encaminaba a un futuro desértico, con un sistema montañoso mutilado, con acuíferos en estado de extinción, por consiguiente, sin bosques y con una población campesina ínfima y por demás enferma. Dejaríamos de existir como nación.

La Ley Minera 146-71, actualmente es de una importancia capital para impedir que el cáncer de Barrick haga metástasis y avance la destrucción del Territorio Nacional. Si dos de las grandes mineras del mundo, Barrick Mining y Newmont Mining, poseedoras de los derechos legales de explotación en Pueblo Viejo, fueron capaces de renovarse en sus respectivos liderazgos el lunes 29 de septiembre del 2025

¿No se debería de hacer lo mismo con el Buro Minero de la República de La Dominicana? Que les quede absolutamente claro: Ley 146-71, ustedes ¡No la tocarán!

jpm-am