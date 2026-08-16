BRASIL: Embajada RD y fundación firman memorando de entendimiento

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RIO DE JANEIRO.- La Embajada de la República Dominicana en Brasil y la Fundación Getulio Vargas (FGV) suscribieron un memorando de entendimiento que prevé el desarrollo de investigaciones, estudios técnicos, seminarios y publicaciones conjuntas sobre temas de interés para ambos países.

Creada en diciembre de 1944 para formar los cuadros que administrarían el Estado brasileño, la FGV reúne hoy escuelas, institutos y más de 100 centros de investigación en Río de Janeiro y São Paulo, y ha sido reconocida por más de una década consecutiva como el principal centro de pensamiento de América Latina.

El acuerdo establece un marco permanente de trabajo entre esa institución y la representación diplomática dominicana.

POTENCIAL COMERCIAL NO CUANTIFICADO

Durante la ceremonia, el embajador dominicano en Brasil, Robert Takata, sostuvo que la relación entre ambos países tiene un margen de crecimiento que hasta ahora no ha sido cuantificado.

Destacó el potencial de la República Dominicana como plataforma de acceso al mercado norteamericano, por su condición de economía abierta, estable y en crecimiento, con acceso preferencial a Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA, en un momento en que las rutas comerciales atraviesan una reorganización de fondo.

«Sabemos lo que comerciamos. Nadie ha medido lo que no comerciamos», expresó Takata, al plantear que la investigación académica permitiría identificar las oportunidades de comercio e inversión aún no aprovechadas.

Por su parte, el presidente de la FGV, profesor Carlos Ivan Simonsen Leal, se refirió con conocimiento detallado a las fortalezas de la República Dominicana y a las oportunidades que se le presentan en los próximos años.

Ambas partes coincidieron en la importancia de que el memorando se traduzca en resultados concretos.

COMPROMISOS Y CRITERIO DE VERIFICACIÓN

En esa dirección, la Embajada Dominicana se comprometió a facilitar el acceso a estadísticas, fuentes documentales e interlocutores en el país, para que los trabajos emprendidos al amparo del acuerdo cuenten con el sustento y las puertas institucionales necesarias.

Al cerrar su intervención, el embajador fijó un criterio de verificación: «Dentro de cinco años, este Memorando habrá valido si un empresario brasileño puede decir sobre mi país algo más específico que el nombre de una playa, y si un joven dominicano puede citar sin dudar el nombre de una institución brasileña».

En la actividad participaron, por la FGV, el profesor Lindolpho de Carvalho Dias, miembro de su Consejo Directivo; el profesor Marlos C. Lima, director internacional; y la doctora Michele Diana da Luz, gerente internacional. Por la embajada dominicana asistió la consejera Josefina Aracena.