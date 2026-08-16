Ayuntamiento Los Alcarrizos concluye campamento infantil

El alcalde Junior Santos resaltó este 14 de agosto del 2026 la importancia de ofrecer a los niños espacios seguros de recreación, convivencia y aprendizaje.

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SANTO DOMINGO.- El Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos concluyó el Campamento Infantil de Verano 2026, una jornada de tres días que reunió a más de 2,500 niños y alrededor de 500 voluntarios.

Durante la actividad, los participantes disfrutaron de una programación que incluyó actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas. También recibieron útiles escolares como parte de las iniciativas desarrolladas con motivo del próximo regreso a clases.

ALCALDÍA DESTACA ESPACIOS PARA LA NIÑEZ

El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, destacó que el campamento fue concebido para ofrecer a los niños espacios seguros de recreación, convivencia y aprendizaje, además de oportunidades para desarrollar sus talentos.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de este campamento. Durante tres días, nuestros niños disfrutaron, aprendieron, hicieron nuevos amigos y recibieron útiles escolares que les servirán para iniciar su año escolar. Esto es invertir en nuestra niñez y demostrarles que cuentan con una Alcaldía que piensa en su bienestar y en su futuro”, expresó Santos.

El funcionario agradeció a los padres y tutores por la confianza depositada en la Alcaldía, así como a los voluntarios, al equipo organizador y al Consejo de Regidores por su participación en la jornada.

La actividad contó con el respaldo de instituciones públicas y empresas privadas, entre ellas la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), los ministerios de Deportes, de la Mujer y de Agricultura, además de DASAC, Grupo Ramos y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario.

La Alcaldía indicó que el Campamento Infantil de Verano forma parte de sus iniciativas para fomentar la recreación, la convivencia y la integración comunitaria entre los niños del municipio.

an/am