El PRM a modo de sobrevivencia

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El Partido Revolucionario Moderno en el poder, que pretende seguir manejando las cosas del Estado logró superar su primera gran prueba de unidad al escoger una nueva directiva dividida en dos y cuatro años donde su principal dirigente lo será Luis Abinader Corona, Presidente de la República y ahora principal líder de esa organización política.

Otros dirigentes como los cinco vicepresidentes que estarán junto a Abinader también tendrán la oportunidad de duran cuatro años en el puesto.

Los demás incluyendo el secretario general, serán por dos años.

Hay varios puntos que dilucidar de este encuentro de dirigentes que culminó en la elección de la plana directiva del PRM que fueron los acuerdos tras bastidores que se realizaron para el mismo.

En el caso de los Mejía, el ex presidente Hipólito Mejía logró colocar a su nieto en la secretaría general ya que su hija Carolina, alcaldesa actual aspira a la nominación presidencial.

Es decir este grupo familiar queda bien posicionado en la parte dirigentes y aspiraciones del partido en el poder.

Por otro lado David Collado, que ni siquiera fue a la reunión logró colocar sus alfiles en buenas posiciones siendo él precandidato presidencial.

Dicen que hasta Wellington Arnaud, posible aliado de Carolina logró posicionamiento dentro de la estructura partidaria durante el evento.

Luis Abinader seguirá siendo jefe del PRM junto a Hipólito Mejía, lo que no sabemos es hasta cuándo durará esta alianza.

Abinader debe cuidar su espalda porque de hecho tendría mucha gente que aspira a su posición, además de que el PRM es un partido fuerte, en el poder y con aspiraciones de quedarse.

Tanto así que aunque se sienta una armonía exterior los problemas internos podrían seguir tomando en cuenta que Luis no tendría más opciones presidenciales tal como dice la Constitución.

De los aspirantes presidenciales Collado y Carolina son los que tienen más opciones sin obviar a los demás que tendrían fuerza de negociación cuando las cosas se pongan más claras.

Vamos a esperar el reacomodo para luego ver a los precandidatos recorrer el país para escuchar sus discursos.

Supongo que tendrán que renunciar a sus puestos gubernamentales dichos aspirantes por lo que ya sin nóminas que presentar las cosas podrían cambiarles la realidad.

jpm-am