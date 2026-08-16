“Finanzas Cucharitas” anuncia feria financiera referencia en SD

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SANTO DOMINGO.- Las economistas y asesoras financieras Laura Camacho y Kimberly García anunciaron la cuarta edición de “Finanzas con Cucharitas”, encuentro que reunirá el próximo sábado 22 de agosto a cientos de personas interesadas en mejorar sus conocimientos y tomar decisiones más acertadas sobre el manejo de sus recursos.

La actividad se desarrollará de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche en el Hotel Marriott Lincoln, bajo el lema “Noquea tus malas decisiones de dinero”, con una propuesta que combinará educación financiera, inversión, bienestar y herramientas prácticas para la acción.

Organizada por Economics Data, la feria busca contribuir a transformar la relación de los dominicanos con sus finanzas mediante contenidos claros, prácticos y accesibles, dirigidos tanto a personas que comienzan a organizar sus recursos como a inversionistas con conocimientos intermedios.

En esta edición, los asistentes podrán interactuar directamente con importantes entidades del sistema financiero, entre ellas puestos de bolsa, bancos, administradoras de fondos de inversión y AFP, además de conocer y solicitar productos y servicios que les permitan avanzar en la organización de sus finanzas.

Espacios para aprender y conectar

Uno de los principales atractivos será el Salón Avanzado, diseñado para participantes interesados en profundizar sus conocimientos sobre beneficios de viajes, planificación financiera e inversiones en República Dominicana y Estados Unidos.

La feria también contará con el Profit Plaza, un espacio destinado a conectar al público con empresas y entidades del sector financiero mediante experiencias interactivas, rifas, asesorías, regalos, oportunidades de networking y negocios.

Entre las entidades participantes figuran JMMB, CCI Puesto de Bolsa, Excel, AFP Siembra, AFP Crecer, QIK, Capitalia, Banco BHD, Banco BDI, Scotiabank, ALPHA Inversiones, Contigo, Toyota, SIPEN, Vimenca e INTERVAL, entre otras.

Las organizadoras explicaron que esta cuarta edición busca trascender el formato tradicional de una jornada de conferencias, al ofrecer a los participantes la posibilidad de adquirir conocimientos y, al mismo tiempo, dar pasos concretos para mejorar su situación financiera.

Experiencia de las organizadoras

Laura Camacho es máster en Ciencias Financieras por la Universidad de Miami y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), mientras que Kimberly García posee un MBA Global en Dirección Estratégica y es licenciada en Economía por la PUCMM.

Ambas cuentan con experiencia en el sector financiero y de inversiones y han construido una comunidad de más de 190,000 seguidores, además de desarrollar más de 160 talleres de educación financiera a través de Economics Data y sus plataformas digitales.

“Finanzas con Cucharitas” 2026 está concebida como una jornada para quienes buscan organizar mejor sus finanzas, aumentar sus ingresos y aprender a ahorrar e invertir con propósito, mediante herramientas que puedan aplicar de inmediato en su vida cotidiana.

Las organizadoras proyectan el encuentro como una oportunidad para derribar mitos y temores relacionados con el dinero y promover una cultura financiera basada en el conocimiento, la planificación y la toma de decisiones responsables.

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