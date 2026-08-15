BRASIL: Acuerdan ampliar la especialización de médicos RD

El cónsul dominicano en Río de Janeiro, Roberto Enrique Rubio Cunillera, y el socio director de BS School of Biomedicine, Dr. Marcovan Porto, mientras firmaban un memorando de entendimiento en favor de médicos dominicanos.

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RÍO DE JANEIRO, Brasil. – El Consulado General de la República Dominicana en Río de Janeiro y BS School of Biomedicine suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación académica y ampliar oportunidades de especialización médica a profesionales dominicanos en Brasil.

El acuerdo establece un marco de colaboración en las áreas de enseñanza, investigación y extensión, con énfasis en la formación especializada de profesionales de la salud.

El documento fue firmado por el cónsul dominicano en Río de Janeiro, Roberto Enrique Rubio Cunillera, y el socio director de BS School of Biomedicine, Dr. Marcovan Porto, durante un acto en el Teatro Carlos Wenceslau, en el Campus Realengo de la Universidade Castelo Branco (UCB).

BS School of Biomedicine es una institución dedicada a la educación continuada y la formación de posgrado en el área de la salud, mediante programas que combinan preparación teórica y práctica, y cuentan con el aval académico de la Universidade Castelo Branco, institución con más de cinco décadas de trayectoria en la educación superior brasileña, y con el reconocimiento del Ministerio de Educación de Brasil (MEC).

OCHO ESPECIALIDADES

Como parte de la alianza, BS School of Biomedicine otorgará a los médicos dominicanos seleccionados una beca equivalente al 40 % del valor de los programas, mientras que los beneficiarios cubrirán el 60 % restante.

La oferta contempla inicialmente: Terapia Intensiva, Clínica Médica, Urgencias y Emergencias, Alergia e Inmunología, Pediatría, Gastroenterología, Cardiología y Cirugía General.

Durante la ceremonia, el cónsul general Roberto Enrique Rubio Cunillera destacó la importancia estratégica de la educación y la capacitación profesional para el desarrollo de la República Dominicana.

“No hay inversión más estratégica que la educación y la formación de nuestro pueblo”, afirmó Rubio Cunillera.

De su lado, el socio director de BS School of Biomedicine, Marcovan Porto, destacó la responsabilidad que implica esta cooperación y la confianza depositada en ambas instituciones, al señalar que el acuerdo permitirá abrir nuevas puertas y generar oportunidades de formación para profesionales dominicanos.

En el acto participaron el vicerrector y director ejecutivo de la Universidad Castelo Branco, Marcelo Costa Gissoni, junto a autoridades académicas de la institución; la vicecónsul dominicana Leidis Sánchez Terrero; la coordinadora de BS School of Biomedicine, Vania Charbel, además de docentes y estudiantes brasileños y dominicanos.

Entre los asistentes estuvo Yrvin Quintero, médico dominicano que cursa la especialidad de Neurocirugía.

sp-am