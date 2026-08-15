Colombia proyecta reconstruir mientras continúa la búsqueda

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BOGOTA, 15 de agosto.- La propuesta de un ‘Plan Marshall’ para el departamento del Chocó (oeste), la llegada de nuevos equipos internacionales de rescate y una ayuda de 200 millones de dólares del Banco Mundial marcaron este viernes la respuesta al terremoto en Colombia, que cuatro días después deja 288 muertos, 3.975 heridos, miles de damnificados y 202 desaparecidos hasta el momento.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, planteó durante una visita a la ciudad de Quibdó, en la región del Pacífico, un plan especial para la reconstrucción del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país y donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de siglo.

«Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera», afirmó el mandatario, quien regresó este viernes a la región después de una primera visita el lunes.

Tras visitar Quibdó, De la Espriella viajó a Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, donde calificó de «apocalíptica» la situación después de recorrer el centro y reunirse con las autoridades locales.

«Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad (…) y créanme que esta situación no nos va a quedar grande», afirmó.

De la Espriella señaló que, tras esa visita, continuaría su recorrido por El Cairo y Toro, en el norte del Valle del Cauca, antes de terminar la jornada en Cali, donde asumió la Presidencia hace apenas una semana.

En 1948, EE.UU. aprobó el ‘Plan de Recuperación Europea’ o llamado hoy plan Marshall, con el cual se entregaría 13.000 millones de dólares en ayuda a las naciones europeas tras la Segunda Guerra Mundial.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevó este viernes a 288 el número de fallecidos y mantuvo en 202 el de desaparecidos. La catástrofe deja además 3.975 heridos y 102.262 personas de 45.523 familias afectadas.El terremoto destruyó 12.828 viviendas y averió otras 73.455, mientras que 121 edificios colapsaron y 2.205 centros educativos, 240 centros de salud, 44 puentes y 73 acueductos presentan daños.

En total, 426 municipios de 15 de los 32 departamentos del país sufrieron algún tipo de afectación, principalmente en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío

sp-am