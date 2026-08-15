La justicia y el espejo de la sociedad

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La República Dominicana atraviesa una encrucijada crucial en el vínculo sutil que entrelaza la justicia y la ciudadanía. Los tribunales trascienden la mera función de escenarios para el litigio; operan como espejos lúcidos y severos donde se proyectan las tensiones telúricas de la colectividad, sus fracturas estructurales y su anhelo perenne de equidad. Cada sentencia, cada fallo dictado y cada exégesis jurídica trascienden con creces las lindes del expediente para resonar en la conciencia íntima de la nación.

Surge entonces una interrogante ineludible: ¿es factible alcanzar una justicia genuinamente imparcial en el seno de una sociedad fracturada por hondas asimetrías? Los acontecimientos recientes —desde la salvaguarda de los datos y la confidencialidad médica hasta el escrutinio de la responsabilidad profesional en el sancta sanctorum de la salud— demuestran que lo debatido no es meramente la subsunción de la norma, sino la subsistencia misma de la credibilidad republicana.

El dilema de la imparcialidad

La imparcialidad del juez no constituye una entelequia teórica; representa un imperativo ético y un mandato constitucional de inexcusable cumplimiento. No obstante, cuando los estrados judiciales se ven asediados por la estridencia mediática, los intereses corporativos de gran calaje o las demandas de satisfacción inmediata propias de la época, la balanza de Temis corre el riesgo de oscilar al arbitrio de la coyuntura. Mantenerse inhiesto frente a la tentación de convertir el derecho en un instrumento de conveniencia es la prueba de fuego de la judicatura moderna.

La confidencialidad como piedra angular

En el delicado ecosistema de la praxis médica, la protección de los datos sensibles y el sigilo profesional no representan prerrogativas corporativas, sino baluartes de la dignidad humana y derechos fundamentales de pacientes y donantes. Pretender que los tribunales fuercen la revelación de identidades amparadas por la ley y la bioética equivale a socavar los cimientos mismos de la confianza social. La mejor jurisprudencia comparada —de España a Colombia— constata que la confidencialidad es un principio inderogable; su quebranto compromete no solo al gremio galeno, sino al tejido moral de la sociedad entera.

La responsabilidad profesional

El análisis de la responsabilidad médica revela otra arista de esta compleja tensión institucional. Cuando un acto clínico es catalogado livianamente como “intrusismo” o negligencia sin ponderar con rigor la ciencia y la lex artis, la justicia arriesga su rol para erigirse en verdugo inadvertido del progreso científico. La medicina, al igual que el derecho, se cimenta sobre la confianza mutua y el rigor técnico. Sancionar la práctica profesional desatendiendo la naturaleza intrínseca del acto médico equivale a criminalizar la vocación y condenar al ostracismo la innovación.

La sociedad frente al espejo

La justicia no puede permitirse ser un reflejo pasivo y distorsionado de las miserias del entorno social. Está llamada a fungir como un faro orientador que disipe las sombras, enmiende los desafueros y restituya la fe pública. Cuando los magistrados actúan con absoluto rigor intelectual, independencia de criterio y fidelidad a la doctrina, la república se vigoriza. En contraparte, cuando se pliegan a presiones exógenas, la confianza institucional se desmorona y el ciudadano común asume, con amargura, que la justicia es un privilegio reservado para las élites.

Conclusión

La República Dominicana reclama un sistema de justicia que trascienda la fría emisión de fallos para erigir una sólida legitimidad democrática. Se requiere un poder judicial capaz de blindar la confidencialidad médica, ponderar con estricto equilibrio la responsabilidad profesional y resistir con firmeza todo intento de cooptación ajeno al derecho. Solo así los tribunales dejarán de ser meros espejos de la desigualdad para transformarse en el faro que encauce a la nación hacia la verdadera equidad.

La ciudadanía no demanda de sus jueces meras resoluciones técnicas, sino convicciones cívicas inquebrantables. Tales convicciones deben fundarse en la imparcialidad incorruptible, la probidad ética y la defensa intransigente de los derechos fundamentales. Porque sin una justicia verdaderamente libre y ciega ante el poder, no es viable concebir una democracia sólida; y sin una democracia sólida, el porvenir de la nación carece de cimientos dignos.

jpm-am