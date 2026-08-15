“Bajo el mismo sol” llega a los cines dominicanos 20 de agosto

Jean Jean, Valentina Shen Wu y David Castillo son los actores de la cinta ambientada en el1819.

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SANTO DOMINGO.- Las productoras Wooden Boat Productions y Alta Isla Films anunciaron el estreno en República Dominicana de la película “Bajo el mismo sol”, coproducción dominico-española que llegará a las salas de cine del país el próximo 20 de agosto, tras su participación en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y el Festival Fine Arts Hecho en RD.

Dirigida por Ulises Porra, la cinta está ambientada en 1819, en la isla La Española, y sigue a Lázaro (David Castillo), un joven español que recibe de su padre la misión de establecer una fábrica de seda en territorio dominicano.

En el proyecto también participan Mei (Valentina Shen Wu), descendiente de una familia dedicada a la producción de seda, y Baptiste (Jean Jean), un desertor del ejército haitiano. Los tres quedan vinculados a una empresa que los lleva a cruzar clandestinamente las fronteras impuestas por el colonialismo caribeño.

La historia combina ambición, traición y la búsqueda de identidad y pertenencia en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales y políticas.

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

“Bajo el mismo sol” tuvo su estreno mundial en la sección Centerpiece del TIFF y fue incluida en la selección Hidden Gems, reservada a producciones consideradas por el certamen como descubrimientos destacados.

En el Festival Fine Arts Hecho en RD recibió los premios a Mejor Dirección, para Ulises Porra; Mejor Actriz Secundaria, para Valentina Shen Wu, y Mejor Actor Secundario, para Jean Jean.

Porra había trabajado anteriormente con la productora dominicana Ulla Prida en “Carajita”, cinta que obtuvo reconocimientos en los festivales de San Sebastián y Guadalajara.

La producción está a cargo de Ulla Prida, Alexandra Santana y Nicole Quiñones, con Wooden Boat Productions y Alta Isla Films, en coproducción con Fasten Films y Cobalt Films, de España, y el respaldo de Dgcine, ICAA e Ibermedia.

an/am