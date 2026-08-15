Punta Cana celebra 25 años del Latin Music Tour fin de semana

Un fin de semana con música en vivo, gastronomía, arte y cultura.

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SANTO DOMINGO.- Punta Cana acoge este fin de semana la celebración del 25.º aniversario del festival Latin Music Tour, que tendrá como escenario el Hard Rock Hotel & Casino, con una cartelera protagonizada por destacadas figuras de la música popular dominicana.

El evento, que se desarrollará en el Salón Fillmore, reunirá a Toño Rosario, Miriam Cruz, Sexappeal, El Blachy, Elvis Martínez, Omega, Dalvin la Melodía, Los Kompa y La Insuperable, en una propuesta que recorrerá los ritmos de bachata, merengue y música urbana.

La jornada comenzó con la tradicional Cena Blanca, a las 8:00 de la noche, con las actuaciones de El Blachy, Miriam Cruz, Sexappeal y Toño Rosario. Los organizadores informaron que turistas de distintos países han confirmado su asistencia mediante reservaciones.

AGENDA CULTURAL DE CADA DIA Y CIUDAD

Este sábado, la programación continuará al mediodía con un Pool Party protagonizado por La Insuperable y Los Kompa. En la noche, desde las 10:00, el Salón Fillmore recibirá a Omega, Elvis Martínez y Dalvin la Melodía.

En Santiago de los Caballeros, el Día de la Restauración será celebrado con música, danza, arte y actividades familiares durante el fin de semana, mientras Selecta RD 2026 destacará la artesanía dominicana y el legado taíno en el Centro de Eventos Hodelpa Casa Real.

La Noche Larga de Museos permitirá recorrer espacios de la Ciudad Colonial, entre ellos las Atarazanas Reales, la Fortaleza de Santo Domingo, el Museo del Larimar y el Museo Mundo del Ámbar.

Asimismo, Cómalo Week ofrecerá propuestas gastronómicas y culturales en restaurantes, hoteles, cafeterías, galerías y otros espacios de la Ciudad Colonial.

an/am