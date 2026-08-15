El Ayuntamiento de Santiago reconoce a nueve médicos

El alcalde, Ulises Rodríguez, resaltó 44 años de trayectoria de los galenos reconocidos este 14 de agosto del 2026.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Concejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago reconoció a nueve médicos graduados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1982, con motivo del 44.º aniversario de esa promoción y por sus aportes a la medicina y la salud en República Dominicana y el extranjero.

La distinción fue establecida mediante la resolución 3528-26, aprobada el 10 de agosto, a solicitud del Comité Organizador MED-UASD 82 y canalizada a través del alcalde Ulises Rodríguez.

Como Hijos Adoptivos fueron reconocidos Elicia Novas Mateo de Velásquez, Fausto Antonio Hernández Alberto, Marino Pérez Abreu, Pedro Celestino Vargas Colón y Nixara Mariel Rodríguez Inocencio de Castellanos.

Mientras que Juan Bautista Espaillat Fernández, Nelson Rafael Leonidas Grullón Estrella, Víctor E. Peralta Sánchez y Wilhelm T. Lawrence Riggio recibieron la distinción de Hijos Distinguidos.

VALORAN APORTES PROFESIONALES

El alcalde Ulises Rodríguez destacó la trayectoria de los profesionales y su compromiso con la salud durante más de cuatro décadas.

“Para Santiago es un orgullo reconocerles como Hijos Meritorios e Hijos Adoptivos, porque este homenaje representa nuestra gratitud por 44 años de entrega, sacrificios y servicio a la salud y a la vida de los dominicanos”, expresó.

La regidora Yudelka Castellanos resaltó que la distinción constituye una muestra de gratitud hacia médicos que han brindado conocimiento, esperanza y atención a numerosas familias.

SANTIAGO COMO SEDE

Marino Pérez, en representación de la promoción, agradeció al Ayuntamiento y destacó el crecimiento de Santiago en turismo, cultura y movilidad urbana.

La promoción celebra anualmente encuentros para fortalecer sus vínculos de amistad. Este año escogió Santiago como sede de su 44.º aniversario, motivada por la modernización y transformación que exhibe la ciudad.

La lectura de la resolución estuvo a cargo del secretario municipal Luis José Cruz, con la presencia de la vicealcaldesa Mariana Moreno, regidores, funcionarios municipales e invitados especiales.

an/am