Espinal pide a la JCE eliminar prohibición publicar encuestas

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SANTO DOMINGO.- La politóloga Rosario Espinal llamó a la Junta Central Electoral (JCE) a dejar sin efecto el reglamento que prohíbe la publicación de encuestas de opinión pública fuera del período de campaña electoral, al considerar que la medida limita el derecho a la información y la libertad de expresión.

“Yo considero que esa es una medida inadecuada, y si la ley lo dijera, porque ahora hay un debate sobre si la Junta Central Electoral se excedió, aun si fuera la ley que estableciera eso, sería inadecuada. Mientras más rápido la quiten, mejor”, sostuvo Espinal.

LIMITA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La politóloga manifestó su oposición a la prohibición, al señalar que impedir la difusión de encuestas limita el conocimiento de la ciudadanía y afecta la libertad de expresión.

Espinal también consideró ilegal e inconstitucional cualquier sanción contra medios de comunicación por publicar estudios de opinión pública, debido a que, a su juicio, transgrede el derecho a la información y afecta la actividad de las empresas privadas.

JCE MANTIENE ADVERTENCIA DE SANCIONAR MEDIOS

La JCE mantiene su decisión de sancionar a medios que publiquen encuestas con contenido político-electoral y abrió un proceso administrativo sancionador contra el grupo de comunicación ACDmedia por difundir estudios de opinión.

Espinal sostuvo que los medios tienen incentivos para evitar la publicación de encuestas falsas, debido a que podrían perder credibilidad ante sus audiencias.

La especialista recordó que la Ley del Régimen Electoral establece que la difusión de encuestas está prohibida durante los ocho días anteriores a las elecciones, por lo que cuestionó que la JCE extienda esa restricción a otros períodos.

an/am