Beisbol RD noquea México Rojo y avanza Serie del Caribe Kidds

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NAYARIT, MÉXICO.- República Dominicana cerró invicta la ronda clasificatoria de la III Serie del Caribe Kids tras imponerse este viernes por nocaut 11-1 a Tomateros de Culiacán, representante de México Rojo, en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

Los quisqueyanos terminaron con récord de 4-0 y extendieron a 17 su racha de victorias consecutivas en el torneo desde 2024.

La ofensiva dominicana conectó nueve imparables, incluidos cuatro cuadrangulares. Daniel Paniagua fue la figura principal al batear de 3-3, con dos jonrones, cinco carreras impulsadas y tres anotadas. Germán Paulino también disparó dos vuelacercas y remolcó tres carreras.

Dominicana abrió el marcador en el segundo episodio con jonrón solitario de Paniagua y sentenció el partido en el tercero, cuando fabricó seis carreras, incluyendo un grand slam del propio Paniagua y un cuadrangular consecutivo de Paulino.

En el cuarto inning, los dominicanos agregaron cuatro anotaciones, coronadas por el segundo jonrón de Paulino, esta vez de dos carreras.

Desde el montículo, Melvin Cabrera se apuntó la victoria tras lanzar 2.2 entradas sin permitir hits ni carreras, con dos ponches. Carlos Tomás completó el encuentro.

México Rojo evitó la blanqueada en el cierre del cuarto episodio, cuando Jesús Miguel Lugo conectó un sencillo productor de la única carrera de los locales. La doble matanza posterior decretó el triunfo dominicano por la vía del nocaut.

Concluida la fase clasificatoria, República Dominicana encabeza la tabla con 4-0, seguida por México Verde (2-1), México Rojo (2-2), Panamá (1-2) y Puerto Rico (0-4).

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