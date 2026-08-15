Edesur advierte consecuencias legales del hurto eléctrico RD

Edesur advirtió de los riesgos que estas prácticas representan para la seguridad de las personas, las propiedades privadas y el sistema eléctrico.

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SANTO DOMINGO.- Edesur Dominicana trabaja para restablecer, en el menor tiempo posible, el servicio eléctrico a unas 60 viviendas ubicadas en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional, afectadas por un incendio del cableado provocado por prácticas fraudulentas en módulos de energía prepago.

La distribuidora reiteró su advertencia sobre las consecuencias legales del hurto eléctrico y los riesgos que estas prácticas representan para la seguridad de las personas, las propiedades privadas y el sistema eléctrico.

Según informó la empresa, más de cuatro módulos concentrados en altura resultaron afectados por maniobras ilegales y permanecen fuera de servicio debido a que los conductores eléctricos que los alimentaban se quemaron luego de que desaprensivos realizaran conexiones directas.

INCOLUCRADOS RECONECTARON MODULOS

Tras ser eliminadas estas conexiones ilegales, personas volvieron a manipular los módulos prepagos, lo que provocó cortocircuitos y el sobrecalentamiento de los cables eléctricos.

Edesur también informó que los involucrados intentaron impedir que sus técnicos realizaran los trabajos de normalización, situación que obstaculizó la respuesta de la empresa ante el incidente.

Actualmente, tres brigadas de Edesur trabajan en el lugar para corregir los daños y restablecer el servicio a las viviendas afectadas.

La distribuidora llamó a la población a evitar cualquier manipulación ilegal de las instalaciones eléctricas y recordó que el hurto de energía, además de constituir una infracción sancionable, puede provocar incendios, daños materiales y poner en peligro la vida de las personas.

an/am