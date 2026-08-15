Juan Luis Guerra y Katy Perry en primer y segundo día festival

Guerra y Harris serán el colofón estelar de una velada que incluirá a Beéle, Danny Ocean, Milly Quezada, Chiquito Team Band, Fineta, La Más Doll, Leo RD y Arlene MC, informaron hoy los organizadores.Mientras que el sábado 12 Katy Perry y Don Omar cerrarán el festival, luego de las presentaciones de Omar Courtz, Aria Vega y Elena Rose, además de Dalvin La Melodía, Yiyo Sarante, DJ Karlo, Fineta, El Lápiz y Donaty.

ESTE 2026 MARCA NUEVO CAPITULO DEL FESTIVAL

El Festival Presidente, que este año vuelve a celebrarse tras años de pausa, es uno de los grandes referentes de la música y el entretenimiento en República Dominicana, reuniendo en un mismo escenario a destacadas figuras nacionales e internacionales y creando momentos que han quedado en la memoria de generaciones, aseguraron los productores en una nota.

Su regreso en 2026 marca un nuevo capítulo para un festival que forma parte de la historia del entretenimiento del país.

Durante los días 11 y 12 de diciembre, el público podrá disfrutar de diferentes experiencias, espacios de entretenimiento, activaciones de marcas, propuestas gastronómicas y ambientes especialmente diseñados para complementar la programación artística.

La venta de boletas se realizará a través de tuboleta.com.do, con precios especiales de preventa desde un coste de 3,900 pesos.