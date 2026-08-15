¿Ficción o realidad?: conejillos de indias del air force one

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El episodio ocurrió el 8 de julio de 2026, después de la cumbre de la OTAN en Ankara. Trump subió públicamente al avión presidencial, mientras cámaras y periodistas observaban. Pero las autoridades estadounidenses habían recibido información sobre una posible amenaza iraní contra el presidente y contra el Air Force One.

No describe la amenaza, aunque este avión tiene capacidad para neutralizar misiles mediante rayos láser e interceptores. Además, viaja regularmente acompañado de cazas de última generación que detectan cualquier misil lanzado a miles de kilómetros de distancia por la vía satelital.

Pero, por su tamaño, el Air Force One es un objetivo posible de alcanzar, pero no lanzando un misil desde una distancia de 2,400 kilómetros que separan a Irán de Turquía. Podrían haberlo hecho terroristas armados con misiles portátiles mientras el avión estaba en la pista.

El caso es que los servicios secretos ejecutaron una maniobra de ciencia ficción: un vehículo/contenedor utilizado para el catering aeroportuario se acercó al Air Force One y Trump fue trasladado oculto en él. El vehículo lo llevó hasta otro avión militar estadounidense, un C-32A, una aeronave mucho más pequeña y menos identificable que el enorme Boeing 747 presidencial.

Mientras tanto, el Air Force One despegó prácticamente como señuelo, con periodistas y buena parte de la comitiva a bordo. Trump ya no estaba allí.

Macabro

Hasta aquí todo parece estar bien como medida de seguridad del presidente. Sin embargo, hay algo macabro en este plan: espeluznante: ¿qué pasó con las aproximadamente 100 personas que viajaban en el Air Force One utilizado como señuelo, si realmente existía una amenaza contra ese avión?

Esos conejillos de india pudieron haber muerto si ese acto terrorista se hubiera producido en plena pista de aterrizaje o durante su vuelo. Si los servicios secretos tenían tanta seguridad sobre ese posible atentado iraní contra el avión presidencial, para esconder a Trump en un camión contenedor y trasladarlo a otro avión, debieron evacuar a todos los pasajeros en otros contenedores y meterlos en un hangar del aeropuerto. Después se trasladarían a Washington en aviones comerciales.

¿Qué pensarán esos pasajeros del avión presidencial cuando su vida fue expuesta sin ellos saberlo? Obviamente, no hablarán del tema por cuestiones de seguridad nacional, aunque las cosas que uno ve a diario en un mundo convulsionado por las guerras, parecen ciencia ficción.

Ya alguien está preparando el guión para la película, dramatizando los hechos y dándole un toque de misterio y espionaje.

jpm-am