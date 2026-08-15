¿Es Trump el hombre correcto para gobernar a EE.UU.? (2 de 3)

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Donald Trump visto por Bernie Sanders

1. Las cuartillas anteriores contienen los parámetros intelectuales, morales, espirituales y de resultados con los cuales, tomándolos como referentes, podemos evaluar a un gobernante y su gestión de gobierno. Si lo hiciéramos con Donald Trump, ¿cuál sería el resultado? Dejemos que sea un norteamericano llamado Bernie Sanders quien nos haga esa evaluación.

2 – “Trump es el presidente más peligroso que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Tenemos en la Casa Blanca a un presidente loco. Hoy, con Trump, más que nunca este país enfrenta la crisis más grave en nuestra historia moderna. Nunca antes en la historia de Estados Unidos tan pocas personas habían concentrado tanta riqueza y tanto poder. Nunca antes habíamos tenido una clase dominante tan codiciosa e irresponsable.

3 – Hoy, el 1% más rico posee más riqueza que el 93% más pobre. Un solo hombre, Elon Musk, posee más riqueza que la mitad más pobre de los hogares estadounidenses. Con la creciente concentración de la propiedad, Wall Street y los oligarcas ejercen una enorme influencia sobre nuestra economía. Además, los oligarcas controlan cada vez más los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, influyendo enormemente en lo que la gente ve, oye y lee.

4 – Además, como resultado de nuestro corrupto sistema de financiación de campañas y el auge de los super-PAC financiados por multimillonarios, los donantes adinerados pueden comprar elecciones y determinar la agenda legislativa en el Congreso.

Nota: Un Super PAC (Comité de Acción Política Independiente) es una organización en Estados Unidos que puede recibir dinero ilimitado de corporaciones, sindicatos y personas millonarias para gastarlo en campañas electorales, con la única regla de no dar fondos directamente a los candidatos. Bernie Sanders critica con dureza a los super PAC porque considera que permiten a los multimillonarios comprar las elecciones y corromper la democracia.

5 – Elon Musk –continúa Sanders– es la persona más rica y poderosa del mundo. Este hombre gastó 270 millones de dólares para elegir a Donald Trump. Y vaya presidente que nos dio. Trump es un autoritario que no cree en la Constitución ni en el estado de derecho. Es un cleptócrata que, desde que asumió la presidencia, se ha enriquecido a sí mismo y a su familia con más de 2 mil millones de dólares. Es un narcisista que, si pudiera, pondría su nombre a la mitad de los edificios del país. Trágicamente, inició una guerra contra Irán que ha provocado la muerte de miles de hombres, mujeres y niños inocentes, ha desestabilizado una región ya de por sí inestable y ha causado un grave daño económico en Estados Unidos y en todo el mundo.

6 – Mientras los más ricos se hacen aún más ricos, el 60% de nuestra población vive al día, luchando por cubrir sus necesidades básicas. Tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de cualquier país importante y uno de cada tres adultos mayores enfrenta dificultades económicas.

7 – Hoy en Estados Unidos, los costos de la atención médica se disparan y seguimos siendo el único país importante del mundo que no garantiza la atención médica a todas las personas como un derecho humano.

8 – Hoy en Estados Unidos, y en todo el mundo, nos enfrentamos a la amenaza existencial del cambio climático. Como saben, en las últimas seis semanas se han registrado olas de calor sin precedentes en Europa y Estados Unidos, una sequía cada vez mayor en todo el país e incendios forestales enormemente destructivos en Canadá y nuestra costa oeste.

9 – Hoy en Estados Unidos, los magnates de las grandes tecnológicas están invirtiendo cientos de miles de millones para impulsar la inteligencia artificial y la robótica en nuestra sociedad. Estas tecnologías son las más transformadoras en la historia de la humanidad y tendrán un impacto enorme en el empleo, el derecho a la privacidad, nuestra democracia y la salud mental de nuestros hijos. Por cierto, tenemos graves crisis en educación, cuidado infantil, vivienda y transporte.

Trump se burla del derecho internacional.

10 – Este presidente ha dicho que lo único que limita su poder en el ámbito global es su «propia moral» y su «propia mente», agregando que no «necesita el derecho internacional». Esta postura deja en claro su visión de que él mismo es el árbitro de los límites de su autoridad, restando peso a tratados multilaterales o normas globales tradicionales que permiten la convivencia armoniosa.

11- Estas políticas las han sufrido instituciones como la Corte Penal Internacional, y las relaciones internacionales con otros países, como Groenlandia, Canadá, Panamá, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Honduras y con casi todos los países miembros de la OTAN. Trump, con sus guerras, sanciones y desconocimiento del derecho internacional, le ha hecho un daño severo a la economía y a la paz mundial. Su apoyo a Netanyahu y su indiferencia al genocidio en la Franja de Gaza han sido otro elemento fatal para la humanidad y para el futuro de los Estados Unidos.

12 – Hoy, Trump ha logrado que el presupuesto del gasto militar sea ascendido a 1.15 billones de dólares. También está obligando a las demás naciones a que eleven sus gastos en defensa al equivalente del 5% de su PIB. Con esta imposición, Trump, con esta barbarie afecta el presupuesto de salud, vivienda, educación, agricultura, infraestructuras viales, programas sociales, etc., no solo de Estados Unidos, sino también de todos los países que acepten esta imposición que solo beneficiará al complejo militar industrial, pero que, al contrario, solo traerá al mundo más hambre, guerras, muerte y destrucción de las que hay.

13 – Bernie finaliza su discurso diciendo: Esas son las malas noticias, y son bastante malas. Ahora, las buenas noticias. La gente comprende cada vez más lo que sucede a su alrededor. No están contentos. Están reaccionando. La popularidad de Trump está cayendo en picada, ya que muchos de sus seguidores ahora lo ven como el oligarca y el fraude que es.

14- En este momento, el pueblo estadounidense exige un cambio, un cambio real. La gente está renunciando a las políticas y prácticas del statu quo. Por eso, los progresistas y los socialistas democráticos hemos estado derrotando a los candidatos del establishment en todos los estados. Con nuestro movimiento progresista y socialista hemos ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York, Seattle y Washington D. C., y en California hemos ganado las congresionales. Y seguiremos ganando las elecciones en todos los estados por el bien de los Estados Unidos y del mundo. (Fin de la cita).

Enlaces: ¿Es Trump el hombre correcto para gobernar a Estados Unidos? (1 de 2)