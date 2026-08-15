JAPON: Violonchelista RD gana el primer lugar en competencia

Aarón Ernesto Di Lorenzo, de 12 años, luego de obtemer el primer lugar en la Competencia Internacional de Música SIMANOF 2026, celebrada en Tokio, Japón.

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TOKIO, Japón.– El joven violonchelista dominicano Aarón Ernesto Di Lorenzo, de 12 años, conquistó el primer lugar en la Competencia Internacional de Música SIMANOF 2026, celebrada en esta ciudad con la participación de jóvenes músicos de seis países.

Nacido en Verón, Punta Cana, Aarón inició su formación en El Sistema Punta Cana, programa de educación musical y transformación social desarrollado por la Fundación para la Expansión Cultural y Artística de Punta Cana (FUNEYCA). Actualmente cursa estudios en el Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana y es becario de la Fundación por la Música.

Durante la competencia, el joven dominicano compartió escenario con 12 músicos procedentes de Argentina, Colombia, México, Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Su interpretación de la Allemande de la Suite n.º 1 para violonchelo solo en sol mayor, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach, cautivó al jurado por su musicalidad, sensibilidad y dominio del fraseo.

El jurado internacional, integrado por reconocidos músicos de Japón, México, Estados Unidos y Venezuela, le otorgó de manera unánime el primer lugar y destacó su dominio técnico, afinación y capacidad interpretativa, al considerar que su ejecución trascendió la precisión de las notas para ofrecer una verdadera comprensión artística de la obra.

El reconocimiento representa un nuevo logro para el talento musical dominicano y pone de manifiesto la importancia de identificar, formar y brindar oportunidades internacionales a niños y jóvenes con aptitudes excepcionales para la música.

PREMIO INCLUYE GIRA INTERNACIONAL

Como ganador de la competencia, Aarón recibió un premio valorado en US$2,200, que incluye su participación gratuita como solista en el Tour SIMANOF Londres 2027, junto a una orquesta integrada por niños y jóvenes pertenecientes a diferentes programas musicales del mundo.

El concierto se desarrollará bajo la modalidad side by side, en la que los integrantes de la Orquesta SIMANOF compartirán escenario y atriles con músicos profesionales vinculados a la London Symphony Orchestra (Orquesta Sinfónica de Londres).

Para esta presentación se contempla que Aarón interprete el Concierto para violonchelo n.º 1 en la menor, op. 33, del compositor francés Camille Saint-Saëns, una de las obras más exigentes y reconocidas del repertorio universal para violonchelo.

EXPERIENCIA MUSICAL EN JAPÓN

Además de participar en la competencia, el joven violonchelista formó parte de la gira de conciertos de SIMANOF por Japón, donde interpretó la obra “Dream”, del compositor japonés Takafumi Kakizaki, junto a un coro de niños y jóvenes con discapacidad perteneciente a El Sistema Japón.

En esa experiencia también compartió con la solista japonesa Ayako, intérprete del shō, instrumento tradicional japonés cuya particular sonoridad despertó especial interés en el joven músico dominicano.

sp-am