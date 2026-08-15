Un joven es muerto balazos en Santiago; hombre quemado LV

El cuerpo de Amauris Saviñón permanecía en el lugar donde fue asesinado, este 14 de agosto del 2026. En la foto agentes policiales mientras recogían evidencia en el lugar del hecho.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Dos hechos violentos registrados en las últimas horas en las provincias de Santiago y La Vega dejaron como saldo dos hombres muertos, uno de ellos ultimado a balazos y otro encontrado calcinado junto a un vehículo incendiado. Las autoridades investigan ambos casos.

JOVEN ES ASESINADO A TIROS EN BARACOA

Un joven de 23 años fue ultimado a balazos por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, en en la calle García Cople, del sector Baracoa, de Santiago.

La víctima fue identificada como Amauris Saviñón, quien residía en el sector La Joya, próximo al lugar del crimen.

De acuerdo con informaciones preliminares, los agresores se acercaron a Saviñón y le dispararon en varias ocasiones antes de escapar del lugar.

Versiones recogidas en la zona, aún sin confirmar, indican que el joven habría salido recientemente de prisión, donde cumplía una condena relacionada con la venta de drogas.

HOMBRE HALLADO CALCINADO EN UNA MINA

En otro hecho, el cadáver de un hombre, cuya identidad no ha sido establecida, fue encontrado calcinado junto a un vehículo incendiado en una mina ubicada en las inmediaciones de la comunidad El Pino, próximo a la autopista Duarte, en La Vega.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió la alerta sobre el incendio, por lo que unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y sofocaron las llamas.

Posteriormente, agentes de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público iniciaron la recolección de evidencias.

El médico legista, doctor Polanco, informó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de carbonización y que preliminarmente solo pudo determinarse que correspondía a un hombre.

Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para establecer su identidad y determinar las circunstancias y el momento aproximado de su muerte.

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