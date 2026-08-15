Impulsa mecanización para no depender obreros extranjeros

SAN JUAN.- El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC), iniciativa que busca modernizar los procesos productivos del campo, elevar la productividad, reducir costos y disminuir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera.
Abinader garantizó el respaldo del Gobierno a los productores para avanzar en la tecnificación agrícola y calificó el proceso como un asunto de especial importancia para la seguridad nacional.
“Tenemos que acompañar a los productores de todo el país para ir gradualmente mecanizando las labores; sale más económico y menos complejo”, manifestó el mandatario.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD
El programa incorporará maquinaria y nuevas tecnologías en la preparación de terrenos, siembra, manejo de cultivos, recolección y poscosecha, además de nuevos mecanismos de financiamiento.
El ministro de Agricultura, Limber Lucas Espaillat, explicó que cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela pueden mecanizar alrededor del 90% de sus procesos, mientras que en plátano y banano la meta supera el 60%. La iniciativa también será extendida a vegetales, tubérculos y frutas.
La agropecuaria representa aproximadamente el 5.6% del PIB, genera el 8.8% del empleo nacional y aporta cerca del 11.8% de las exportaciones.
INVERSIÓN Y ETAPAS
PRONAMEC contempla una inversión superior a RD$200 millones y será desarrollado en tres etapas. La primera incluye parcelas demostrativas en San Juan y posteriormente en Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso.
La segunda facilitará equipos a pequeños y medianos productores mediante financiamiento del Banco Agrícola, BANDEX y la banca privada, mientras la tercera ampliará nacionalmente los servicios de maquinaria de PROSEMA.
El programa contempla además capacitación de operadores y mecánicos especializados mediante Agricultura, INFOTEP y empresas distribuidoras.
San Juan cuenta con 20,577 productores y 27,696 parcelas, que abarcan unas 1.84 millones de tareas.
an/am
Jajajaja, cuajajajajaja, y la pregunta del año es.Y EL MANTENIMIENTO QUIEN LO VAS HACER,EL GOBIERNO?No me digas.
Con estas tecnologia se esta desplasando la mano de obra dominicana porque ahora los haitianos quieren ser motoconcho-choferes de concho-seguridad-vendedores de frutas y todas las cosas que hacen los DOMINICANOS
I just came across this amazing way to earn $6,000-$8,000 a week online! No selling, no struggle—just a simple system that anyone can follow. Mia Westbrook did it, and so can you! Don’t miss out on this life-changing opportunity.
.
Follow Here ……………………… Www.Cash54.Com
Dos preguntas qué ha pasado en la línea noroeste donde eso tiene años implementandose,nada,no caben más,y los Motoconcho,trae también máquina de empañete que ya las hay y constructores mexicanos, ecuatorianos que son muy buenos y construyen bien
ahora, para no satanizarlo… al haitiano, les llaman… obreros extranjeros… senores, y senores… con cuantas finuras… ha de tratar… a esta poblacion… para, dizque… no ofenderlo… y quizas, para no.. pecar de recismo!… ay tu, uno se rie, pero es la verdad!…
Cash earning job to earns more than $700 per day. getting paid weekly more than $3500 or more simply doing easy work online. no special skills required for this job and regular earning from this are just awesome. all you need is 2 hrs a day for this job and earning are awesome. every person can get this by follow details here…
THIS→→→→ Payathome1.com