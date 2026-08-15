Impulsa mecanización para no depender obreros extranjeros

Abinader durante la actividad este 14 de agosto del 2026 en San Juan.

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SAN JUAN.- El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC), iniciativa que busca modernizar los procesos productivos del campo, elevar la productividad, reducir costos y disminuir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera.

Abinader garantizó el respaldo del Gobierno a los productores para avanzar en la tecnificación agrícola y calificó el proceso como un asunto de especial importancia para la seguridad nacional.

“Tenemos que acompañar a los productores de todo el país para ir gradualmente mecanizando las labores; sale más económico y menos complejo”, manifestó el mandatario.

TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD

El programa incorporará maquinaria y nuevas tecnologías en la preparación de terrenos, siembra, manejo de cultivos, recolección y poscosecha, además de nuevos mecanismos de financiamiento.

El ministro de Agricultura, Limber Lucas Espaillat, explicó que cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela pueden mecanizar alrededor del 90% de sus procesos, mientras que en plátano y banano la meta supera el 60%. La iniciativa también será extendida a vegetales, tubérculos y frutas.

La agropecuaria representa aproximadamente el 5.6% del PIB, genera el 8.8% del empleo nacional y aporta cerca del 11.8% de las exportaciones.

INVERSIÓN Y ETAPAS

PRONAMEC contempla una inversión superior a RD$200 millones y será desarrollado en tres etapas. La primera incluye parcelas demostrativas en San Juan y posteriormente en Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso.

La segunda facilitará equipos a pequeños y medianos productores mediante financiamiento del Banco Agrícola, BANDEX y la banca privada, mientras la tercera ampliará nacionalmente los servicios de maquinaria de PROSEMA.

El programa contempla además capacitación de operadores y mecánicos especializados mediante Agricultura, INFOTEP y empresas distribuidoras.

San Juan cuenta con 20,577 productores y 27,696 parcelas, que abarcan unas 1.84 millones de tareas.

an/am