Vladimir Guerrero Jr. pasa a la lista de lesionados de siete días

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SANTO DOMINGO.- El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue colocado en la lista de lesionados de siete días, una decisión que representa un nuevo contratiempo para los Toronto Blue Jays en medio de la temporada de las Grandes Ligas.

La organización tomó la medida para permitir que el estelar primera base pueda recuperarse de la molestia física que le afecta y evitar que la situación se agrave.

Guerrero Jr., uno de los principales referentes ofensivos de los Blue Jays y del béisbol dominicano, se perderá los próximos compromisos del conjunto mientras cumple el período establecido en la lista de lesionados.

La ausencia del dominicano supone un reto para Toronto, que tendrá que redistribuir su producción ofensiva y realizar ajustes en su alineación durante su ausencia.

Los Blue Jays seguirán de cerca la evolución del jugador para determinar cuándo estará en condiciones de regresar a la acción.

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