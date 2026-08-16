Joshua Báez hace historia con tres jonrones en su debut en GL

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SANTO DOMINGO.- El dominicano Joshua Báez hizo historia este sábado en las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en conectar tres cuadrangulares en su partido de debut, una hazaña sin precedentes en la historia del béisbol de las Mayores.

Báez, quien recibió la oportunidad de debutar en el máximo nivel, respondió de manera espectacular al conectar tres vuelacercas, convirtiéndose de inmediato en protagonista de una de las actuaciones ofensivas más extraordinarias protagonizadas por un jugador en su primer encuentro en las Grandes Ligas.

La hazaña coloca al joven dominicano en los libros de récords de MLB y resalta su extraordinario poder ofensivo desde su llegada al máximo escenario del béisbol profesional.

Los tres cuadrangulares de Báez no solo marcaron su estreno en las Mayores, sino que también lo convirtieron en una figura histórica para el béisbol dominicano, al protagonizar una actuación inédita que quedará registrada entre los grandes debuts de la historia.

Su actuación generó gran expectativa entre los aficionados y refuerza las expectativas depositadas en el joven pelotero, cuyo debut quedó marcado por una jornada ofensiva que difícilmente será olvidada.

Joshua Báez ya tiene su nombre inscrito en la historia de las Grandes Ligas: tres jonrones en su primer partido.

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