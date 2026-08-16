Hay expectativa ante posibles cambios de funcionarios de RD

SANTO DOMINGO.- A pesar de que no está obligado a hacerlos, en distintos sectores nacionales hay expectativa por la posibilidad de que el presidente de la República, Luis Abinader, anuncie este 16 de agosto cambios de funcionarios del Gobierno.

La costumbre de estos cambios los días 16 de agosto y 27 de febrero fue instituída por motivos eminentemente políticos por Joaquín Balaguer, quien gobermó el país en cinco oportunidades (1966-1970, 1970-1974, 1974-1978, 1986-1990, 1990-1994 y 1994-1996). De los presidentes que lo sucedieron algunos han seguido esta práctica pero otros no.

INICIO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

El 16 de agosto es la fecha en que la República Dominicana conmemora el aniversario de la Restauración de la República, pero al mismo tiempo en que los gobiernos del país inician cada cuatro años su gestión.

El Presidente de la República tampoco está obligado a pronunciar discurso hoy. Sí debe hacerlo el 27 de febrero de cada año porque así lo establece la Constitución.

Precisamente Abinader inicia hoy el tercer año de su segundo y último mandato, que concluirá en agosto de 2028.

CAMBIOS MILITARES

Según resaltan medios de prensa, la mayor expectativa hoy no está con los funcionarios civiles sino mas bien con los militares, pues la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 139-13, establece un límite de permanencia de dos años para los comandantes generales de las instituciones castrenses.

Este domingo se cumple ese período para varios de los actuales mandos, entre los cuales figuran los mayores generales Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército y Floreal T. Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea, así como el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo debe anunciar si ha decidido ratificarlos o hacer nuevos nombramientos, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

PRESIÓN POLÍTICA

Los medios también se hacen eco de presiones políticas que durante las últimas semanas han aumentado dentro y fuera del oficialismo para que haya una renovación de funcionarios civiles a fin de darle un nuevo impulso al Gobierno.

sp-am