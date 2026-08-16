Extraditan a EU dominicano acusado delitos sexuales

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SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición a los Estados Unidos del dominicano Mario Juan García, requerido por las autoridades judiciales de ese país para responder por cargos vinculados a delitos sexuales y la protección de menores.

ACUSACIONES EN CONNECTICUT

El imputado enfrenta acusaciones formales por agresión sexual en segundo grado, riesgo de causar lesiones a un menor y promover la participación de un menor en una representación obscena.