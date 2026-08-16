PLD insiste alza «descomunal» de la nómina pública en RD

«Debe llamar seriamente a preocupación el comportamiento del gasto en remuneraciones que ha venido mostrando la presente gestión del PRM. Para 2026 se han presupuestado aproximadamente RD$377 mil millones para remuneraciones y contribuciones del Gobierno Central, frente a unos RD$210 mil millones presupuestados en 2020», denunció la organización en una nota.El PLD afirmó que el crecimiento de la nómina de los servidores públicos representa aproximadamente 167 mil millones de pesos adicionales, cerca de un 80 % en términos nominales, por lo que el gobierno debe dar a la población una explicación detallada sobre las causas de ese incremento.

«Desmontaron el SASP, eliminaron controles, la nómina creció, ahora se les fue de las manos y pretenden recuperar el control con un nuevo sistema», denunció la organización.

Advierte que el Estado no puede ser una bolsa de empleos del partido de turno. El Estado es de todos los dominicanos.

Ante esta situación, el Partido de la Liberación Dominicana reitera su reclamo de la realización de una auditoría integral e independiente del empleo público y de la nómina del Gobierno Central, que permita determinar con exactitud la cantidad de servidores existentes, las nuevas incorporaciones, las desvinculaciones, las remuneraciones y las modalidades de contratación.

«También reclamamos transparentar las nominillas que el mismo ministro admitió, y determinar si existen personas incorporadas sin funciones claramente justificadas», puntualizó el partido opositor.