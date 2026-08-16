PLD insiste alza «descomunal» de la nómina pública en RD

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este sábado su denuncia sobre el supuesto crecimiento descomunal de la nómina pública, junto al desmonte del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
«Desmontaron el SASP, eliminaron controles, la nómina creció, ahora se les fue de las manos y pretenden recuperar el control con un nuevo sistema», denunció la organización.
Advierte que el Estado no puede ser una bolsa de empleos del partido de turno. El Estado es de todos los dominicanos.
Ante esta situación, el Partido de la Liberación Dominicana reitera su reclamo de la realización de una auditoría integral e independiente del empleo público y de la nómina del Gobierno Central, que permita determinar con exactitud la cantidad de servidores existentes, las nuevas incorporaciones, las desvinculaciones, las remuneraciones y las modalidades de contratación.
«También reclamamos transparentar las nominillas que el mismo ministro admitió, y determinar si existen personas incorporadas sin funciones claramente justificadas», puntualizó el partido opositor.