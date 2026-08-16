Los Mina vence Cotorras de Villa Duarte en baloncesto femenino

SANTO DOMINGO.- Una destacada actuación ofensiva de Capellán y Sosa condujo al conjunto de Los Mina a una importante victoria sobre las Cotorras de Villa Duarte, en una nueva jornada de la competición de baloncesto.

Ambos jugadores encabezaron el ataque de Los Mina y fueron determinantes para que su equipo impusiera su ritmo de juego y consiguiera el triunfo ante un conjunto de Villa Duarte que mantuvo la intensidad durante buena parte del encuentro.

Capellán y Sosa combinaron su producción ofensiva con un efectivo desempeño colectivo, mientras Los Mina aprovechó las oportunidades generadas tanto en ataque como en defensa para sacar ventaja en los momentos decisivos.

Las Cotorras de Villa Duarte intentaron reaccionar y mantenerse en competencia, pero la ofensiva de Los Mina respondió en los tramos importantes del partido para preservar la ventaja y asegurar la victoria.

El triunfo permite a Los Mina fortalecer su posición en la competición y mantener sus aspiraciones, mientras Villa Duarte deberá buscar la recuperación en sus próximos compromisos.